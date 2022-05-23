【中銀2388】中銀香港周國昌：預計今年財富管理收入保持中高單位數增長

本港股市、樓市今年首季遠不及去年同期活躍，服務費、佣金作為銀行收入來源，表現受到影響。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌接受訪問時表示，希望今年內餘下時間，股市、樓市都能回復興旺，帶動客戶在基礎股票業務及樓市方面的需要，他預計今年財富管理收入能夠保持中高單位數增長，對達到此預測，態度審慎樂觀。

中銀香港上月底公布今年首季業務回顧，顯示受到第五波疫情嚴峻、投資市場氣氛低迷等因素，該季淨服務費及佣金收入按年跌逾兩成。周國昌指，今年初市場存在不穩定因素，樓市、股市於首季反應略為淡薄，新股活動出現延期情況，他期望股市、樓市在年內餘下時間做好，第五波疫情過後繼續緩和，商業活動能增加。他稱，樓市方面見到愈來愈多新盤「返嚟」、港交所 （00388） 早前亦說逾100家企業正排隊上市，故該行審慎樂觀預期這些活動能帶動投資氣氛。

港元拆息增速 料不跟足美息

至於美國啟動加息周期，該行的港元存款利息、定期收息產品、保險產品息率會否受影響，周認為，港元拆息上升速度和幅度很大機會不跟足美息，而存款息口水平取決因素包括香港銀行體系結餘多寡，監管機構在不同場合已表明流動性很充裕，而目前業界的定期產品很多都不足1厘，高於1厘的多屬限時、限額，或新資金優惠以吸引新客，未必長久維持。然而，他相信客戶對保障型產品加息的預期會提高，該行即將推出的ESG保險會加息，希望更受客戶歡迎。

另外，周透露，該行早前已與兩家股票業務商進行「開放應用程式介面」（開放API）銜接，未來數個月會加強開放API服務，涵蓋到碎股和新股買賣。他又指，未來會向客戶推出智能投資服務，令客戶作資產配置時獲更多支持。

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