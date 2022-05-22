【美股分析】富國投資：美國今年稍後或陷輕微衰退　削標指目標價至最低4200點

▲ 富國投資指美國今年稍後或會進入輕微衰退，削標指目標價至最低4200點。

富國投資為可能發生的美國經濟衰退，更新美股前瞻與目標價，包括將具防守性的公用股之評級，由「最不喜歡」上調至「中性」。富國投資環球市場策略主管Paul Christopher預計，美國今年稍後時間或會進入輕微衰退。因應衰退風險升溫，該行將標指年底目標價範圍，由原來的4500至4700點，降至4200至4400點，最新目標價仍較上周五收市價3901點高出7.7％至12.8％。

德銀首席美國經濟師Matthew Luzzetti亦預期，美國所觸發的金融條件收緊會導致經濟衰退在明年底前發生，他又指美國的金融條件近幾周出現顯著趨緊。

大摩看好布油上試130美元

看淡美股後市的還有摩根士丹利，在該行預測的基本情境下，標指將回落至3900點，並預期美股估值會進一步被下調。該行又認為，盈利預測被下調與PMI數據疲弱，意味美股熊市尚未結束。

大摩經濟師甚至認為，現時的情況是「數十年來最混亂、最難預測的宏觀經濟時期。」大摩料商品將跑赢美股，能源仍有潛在上升空間，布蘭特期油料可在第三季上試每桶130美元，較現價112.55美元高15.5%。

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