【美股一周前瞻】美國進入超級數據周　重點關注4月份PCE物價指數

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【美股分析】富國投資：美國今年稍後或陷輕微衰退 削標指目標價至最低4200點
美國進入超級數據周，除有5月份標普全球美國PMI、4月份耐用品訂單，以及美國第一季GDP修正值外，作為聯儲局通脹參考指標的4月份個人消費支出（PCE），同樣會在本周出爐。
另外，美股零售股業績期繼續，Macy’s、Costco及Best Buy本周放榜。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）本周會在公開場合發言，而儲局議息紀錄亦會在本周揭盅。
美股業績期幾近尾聲，據金融數據公司FactSet統計，已有95％標普500指數經已公佈季績，當中77％企業的每股盈利勝預期，與標指過往5年之均值一致。不過，美企首季盈利平均僅較預測水平高出4.7％，遜於8.9%的最近5年均值。
表：美國本周公佈的經濟數據及業績
|日期
|數據或業績公佈
|周一
|Zoom
|周二
|Best Buy
|5月份標普全球美國PMI、4月份新屋銷售
|周三
|Nvidia
|儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發言
|4月份耐用品訂單
|周四
|Macy’s、Costco
|5月份議息紀錄、第一季GDP修正值、4月份成屋待完成銷售、首次及連續申請失業救濟金人數
|周五
|4月份批發庫存、個人開支、個人收入、個人消費支出（PCE）
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