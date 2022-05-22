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【美股一周前瞻】美國進入超級數據周　重點關注4月份PCE

股市 21:40 2022/05/22

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美國進入超級數據周，除有5月份標普全球美國PMI、4月份耐用品訂單，以及美國第一季GDP修正值外，作為聯儲局通脹參考指標的4月份個人消費支出（PCE），同樣會在本周出爐。

另外，美股零售股業績期繼續，Macy’s、Costco及Best Buy本周放榜。儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）本周會在公開場合發言，而儲局議息紀錄亦會在本周揭盅。

美股業績期幾近尾聲，據金融數據公司FactSet統計，已有95％標普500指數經已公佈季績，當中77％企業的每股盈利勝預期，與標指過往5年之均值一致。不過，美企首季盈利平均僅較預測水平高出4.7％，遜於8.9%的最近5年均值。

表：美國本周公佈的經濟數據及業績

日期 數據或業績公佈
周一 Zoom
周二 Best Buy
  5月份標普全球美國PMI、4月份新屋銷售
周三 Nvidia
  儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發言 
  4月份耐用品訂單
周四 Macy’s、Costco
  5月份議息紀錄、第一季GDP修正值、4月份成屋待完成銷售、首次及連續申請失業救濟金人數
周五 4月份批發庫存、個人開支、個人收入、個人消費支出（PCE）

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