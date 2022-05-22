【恒指季檢】瑞聲ADR跌4%　6年藍籌之路　市值由2189億跌至211億

▲ 瑞聲科技（02018）被剔出恒生指數成分股

瑞聲科技 （02018） 被剔出恒生指數成分股，6月13日起生效，瑞聲自2016年9年獲納入恒生指數而成為藍籌，至今約6個年頭，與舜宇 （02382） 在2017年被納入恒指後，市場稱為手機孖寶。不過，瑞聲目前市值僅211億元，上周五被恒指公司宣布剔出藍籌股後，瑞聲ADR折算收報16.79港元，較港收市價低4%。

智能手機興起

瑞聲為著名的iPhone概念股，2012年起，收入開始急速增長，乘着市場由功能手機轉型到智能手機，憑着微型器件，搶功聲學產品包括受話器、揚聲器、傳聲器及耳機，而非聲學產品包括天線、光學鏡片、振動器及陶瓷產品，應用在各用電子消費產品之中，當年收入增長超過5成，到達63億元人民幣，市值挑戰400億元水平。

瑞聲於2015、2016及2017年，每年收入增長超過3成，是瑞聲的黃金時期，更在2016年市值突破1000億元水平，晉身成為藍籌股。

觸控馬達搶攻

瑞聲憑着領先的觸控馬達大放異彩，觸控屏幕的多點觸控，可讓屏幕分辨出不同程度壓力之間的差別，觸控馬達及無線射頻結構件於2015年的合併銷售按年大升1.7倍，至44億人民幣，佔總收入的38%，直逼主要業務產生聲音的動圈器件，觸控馬達及無線射頻結構件合併分部毛利率達50.8%。

瑞聲2017年推出新光學業務，攻手機鏡頭，公司整體收入211億元，市值高達2189億元。

不過，瑞聲踏入與股份上市編號同號的2018年，收入轉跌，隨着增長見頂，市值由2000億元的高位，到年底已急跌至500億元，市值蒸發約1500億元。宏觀情況有中美貿易戰、手機換代的需求下降、發達國家及中國的手機市場滲透率接近飽和，期待5G手機推出市場。瑞聲指，在全球智能手機出貨量下滑及技術創新速度放緩的影響，於2018年，集團收入和淨利潤分別下降14.1%和28.7%。

毛利率急跌

瑞聲於2019至2021年的收入平穩，但純利就大跌，純利由2017年的53億元人民幣，跌至2021年的13億元人民幣，由於市場競爭激烈，反映毛利率受壓，毛利率已跌至24.7%，瑞聲指，是受疫情持續引起供應鏈中斷、中國經營成本上漲，以及因芯片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續。

今年首季，瑞聲進一步公布毛利率跌至19.5%，季度淨利跌61.4%至2億元人民幣，首季市值跌穿400億元的關鍵水平，至今低見211億元，被剔出恒指成分股，由市值高位計，累跌90%。隨着手機市場的放慢，手機高增長仍在等下一個技術突破時機。

【恒指季檢】恒指季檢揭盅 中芯、東方海外、中升、中國宏橋染藍 剔走瑞聲

【業績｜手機設備股】瑞聲午後一度急挫逾6% 首季淨利大跌逾六成、毛利率急跌（第二版）

【業績│設備股】瑞聲科技去年少賺13% 為提高流動性不派末期息 料今年手機鏡頭出貨量增長逾50%（第二版）