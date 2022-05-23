GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識

英國會考（GCSE）及高考（A-Level）部分科目已經開考，而GCSE其中一條數學題因難倒無數考生，成為網絡熱話。有考生慨嘆用足20分鐘睇題目，有家長更投訴題目程度太深連學校老師都難以解答。

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考試局Edexcel負責的GCSE數學卷一考試在上周五（20日）舉行，但不少考生和家長在試後投訴其中一條數學題難度太大，形容是「不可能（答到）的問題」（impossible question）。

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《Manchester Evening News》引述部分家長指，這條問題甚至考起了其子女所在學校的某些老師，質疑問題深到連老師都無法解答。

英國曼徹斯特大學數學系二年級學生Harry Surplus，也在社交平台Twitter分享這條題目的答案。不過他也承認這條題目頗具挑戰性，就連他一開始都不知從何著手，要花費一些時間才能成功解題。

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責任編輯：鄭錦玲