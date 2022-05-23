  • 23°C
香港時間 : 2022523日 (一) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

GCSE英國會考1條數學題難倒考生 家長：老師都唔識

環球社會熱點 08:05 2022/05/23

分享：

分享：

英國會考（GCSE）及高考（A-Level）部分科目已經開考，而GCSE其中一條數學題因難倒無數考生，成為網絡熱話。有考生慨嘆用足20分鐘睇題目，有家長更投訴題目程度太深連學校老師都難以解答。

【澳洲大選】艾博年公屋基層出身 14歲先知生父仍在生 【下一頁】

澳洲大選工黨勝出 艾博年周一宣誓就任總理 【下一頁】

考試局Edexcel負責的GCSE數學卷一考試在上周五（20日）舉行，但不少考生和家長在試後投訴其中一條數學題難度太大，形容是「不可能（答到）的問題」（impossible question）。

瀏覽問題詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《Manchester Evening News》引述部分家長指，這條問題甚至考起了其子女所在學校的某些老師，質疑問題深到連老師都無法解答。

英國曼徹斯特大學數學系二年級學生Harry Surplus，也在社交平台Twitter分享這條題目的答案。不過他也承認這條題目頗具挑戰性，就連他一開始都不知從何著手，要花費一些時間才能成功解題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國擬提高合法買煙年齡至21歲 盼2030年僅5%人吸煙
2022/05/22
英國擬提高合法買煙年齡至21歲 盼2030年僅5%人吸煙
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
2022/05/21
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
2022/05/21
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
2022/05/20
英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對
英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票
2022/05/20
英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票

你可能感興趣

英國擬提高合法買煙年齡至21歲 盼2030年僅5%人吸煙
19:15 2022/05/22
英國擬提高合法買煙年齡至21歲 盼2030年僅5%人吸煙
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
16:15 2022/05/21
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
08:05 2022/05/21
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
中小學考試 中小學教育 中學 英國 數學科 GCSE 曼徹斯特

下一篇文章

英國擬提高合法買煙年齡至21歲 盼2030年僅5%人吸煙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
【澳洲大選】阿爾巴內塞公屋基層出身 14歲先知生父仍在生
【澳洲大選】阿爾巴內塞公屋基層出身 14歲先知生父仍在生
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款