▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴：內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引 上季收入增9%、經調整純利插24%

阿里巴巴 （09988） 收市後公布財年第四季和全年業績，受累內地3月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，阿里巴巴上季收入按年增長9%至2,040.52億元（人民幣，下同），但好過預期的2,006億元；非美國通用會計準則（Non-GAAP）的經調整盈利197.99億元，按年跌24%，差過預期的207.68億元，不過經調整每股ADS攤薄收益為0.99元，高過預期的0.71元。

全年計，阿里收入8,530.62億元，按年增19%；經調整淨利1,363.88億元，按年降21%。

阿里：國內業務受疫情重大影響 不提供收財務指引

以往阿里會在全年業績公告宣布下財年收入指引，但受累內地3月起疫情重燃，阿里稱， 國內業務受到重大影響，考慮到無法控制且難以預測疫情帶來的風險和不確定性，不會提供今年財務指引。

阿里強調，隨著集團因應不斷變化的經濟和競爭環境而調整運營，公司將繼續產生強勁的經營現金流，以保持戰略靈活性。今個財年會經營原則包括專注於可持續、高質量的收入增長以及優化成本結構以提高整體回報。

3月底年度活躍消費者達13.1億 創造GMV 83,170億元

阿里稱截至3月底的年度活躍消費者達13.1億，並產生年度GMV（商品交易總額）約83,170億元。當中內地活躍消費者總數超過10億，按年增長約1.13億，略高其2022財年的目標。

阿里巴巴績前向下，一度失守80元，低見79.65元，最後收跌1.5%，報81.1元，全日成交33.4億元。美股（美：BABA）盤前升3.27%至85美元，較港收市高水2.89%。

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