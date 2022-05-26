【阿里巴巴9988】阿里巴巴績前跌逾1%　上季料難逃盈利倒退、關注618購物節恢復情況

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴周四公布3月底季績 期內營收受疫情及地緣政治夾擊 關注618購物節恢復情況

阿里巴巴 （09988） 收市後公布財年第四季和全年業績，受累內地3月起疫情重燃，宏觀經濟面臨下行壓力，今年3月及4月內地社會消費品零售總額分別按年下降3.5%及11.1%，市埸預計阿里巴巴上季業績將承壓，期內經調整淨利倒退，而疫情衝擊將延續阿里巴巴至6月底止季度業績表現。

綜合市場預測，上季收入料按年升7%至2006億元人民幣，經調整盈利料跌35%至284億元人民幣。

阿里巴巴績前向下，一度失守80元，低見79.65元，最後收跌1.5%，報81.1元，全日成交33.4億元。

中金：下調阿里巴巴目標價至143港元 維持2022財年收入預測

中金發表報告指，維持阿里2022財年收入和盈利預測，但考慮到疫情影響，下調阿里2023財年收入和經調整淨利潤預測約2%，分別下調2024財年收入和經調整淨利潤預測2%及1%。

中金維持阿里巴巴「跑贏行業」評級，不過由於核心電商和雲計算估值中樞下降，將阿里巴巴目標價下調11%至143港元。

中金料整體電商物流履約5月起逐步恢復 關注618購物節反應

中金預計整體電商物流履約將在5月起逐步恢復，電商平台收入在今年第二季增速探底後，或在下半年低基數的作用下觸底反彈，建議重點關注此次618購物節的商家參與程度以及6月起的物流恢復情況。

中金指出，阿里巴巴今年「618」助力商家舉措共計25條，覆蓋包括金融補貼、物流疏通、流量補貼、疫情特別舉措及技術升級五大方面。中金認為，阿里積極採取行動雖然短期或影響平台利益，但有利於商家恢復及建立消費者信心。

德銀：疫情及地緣政治不確定性夾擊 阿里各業務線面臨更多壓力

德銀上月中旬發表報告指，鑑於內地Omicron 疫情爆發及國際地緣政治不確定性，認為阿里巴巴各業務線近期面臨更多壓力。

德銀指出，物流中斷以及疫情防控措施對阿里電子商務產生負面影響，阿里其他零售及本地服務等線下活動須暫停，部分雲的現場項目延誤。德銀又稱，歐盟取消增值稅豁免、土耳其等市場貨幣貶值持續，以及最近的地緣政治緊張局勢進一步拖累阿里增長軌跡。

德銀料阿里6月季度國內業務艱難 巴克萊維持170美元的目標價

德銀指出，展望未來，基於內地5月開始逐步復甦的假設，預計6月季度是阿里國內業務最艱難的一個季度。德銀將阿里目標價由175港元降至167港元，維持「買入」評級，分別下調阿里2022及2023財年收入預測1%及4%。

巴克萊上月發表報告指，剔除上海新冠肺炎疫情的影響，阿里商品交易總額（GMV）和客戶管理收入增速或在3月底止季度觸底，並在今季轉為正數。巴克萊估計，中國地方政府會推出各種刺激消費計劃，例如早前北京發放現金券。巴克萊預計阿里2023財年利潤率回升，維持170美元的目標價及超配評級。

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