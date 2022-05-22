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【加密貨幣】比特幣薄餅日12周年 當年所用BTC現值3億美元

環球政經 19:31 2022/05/22

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今日（5月22日）為比特幣薄餅日（Bitcoin Pizza Day）12周年，當年（2010年）美國佛羅里達州一名電腦工程師Laszlo Hanyecz，以1萬個比特幣，換取了2個Papa John's大薄餅，約值25美元。現時以現時幣價計算，1萬個比特幣約值3億美元。

事件為加密貨幣第一次換取現實世界的物品，成為幣圈的歷史時刻，加密幣不再是網絡上的虛偽數據，是可以在現實世界中使用，因此每年皆有慶祝活動，如一些交易所會提供買賣比特幣優惠回贈等。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

事源是Laszlo Hanyecz參與了比特幣早期的掘礦，當時比特幣誕生不久，掘礦相對容易，每個區塊產出50個比特幣（現時只有6.25個），加上缺乏競爭，一般電腦已可挖掘，因為他儲了一些比特幣。他在網上討論區發文，表示願意以1萬個比特幣換取2個大簿餅，當時一些交易所中，一萬個比特幣約值41美元。發文後沒有人願意協助他，等了數日，19歲學生Jeremy Sturdivant終於出現，幫他在Papa John's以約25美元買了兩個大簿餅，換取了1萬個比特幣。

【中國娛樂】網上重播周杰倫演唱會 內地逾5000萬人同時收睇

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現時比特幣每個約3萬美元，1萬個約3億美元。很多人都很關心他們看到比特幣這些年來的爆發，有何感想？Laszlo Hanyecz接受《紐約時報》訪問時表示，當年比特幣的價值很低，所以可以買到簿餅，已經感覺很有型。Jeremy Sturdivant接受英國《太陽報》訪問時則認為，他做錯了決定，因為他將那些比特幣用來他與女友的旅行洗費。「如果我將之視為投資，應該會持有耐一些。」

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撰文 : 龍瑞成

財務自由 佛羅里達 網上討論區 Pizza 英國 比特幣 太陽報 美元 虛擬貨幣

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