【HSBC滙豐】滙豐負責任投資主管稱央行誇大氣候變化的金融風險捱批　祈耀年發貼撲火

HSBC滙豐 （00005） 資產管理公司的負責任投資（Responsible Investment）主管Stuart Kirk上周出席《金融時報》舉辦的活動時表示，央行決策者和其他環球政府過分強調氣候變化的金融風險。言論引來氣候活動家批評，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在其社交專頁發貼撲火，稱完全不同意相關言論，言論與滙豐策略不符，不反映滙豐或滙豐資產管理高層觀點。

《金融時報》報道指Stuart Kirk在活動上批評央行故意設計氣候壓力測試，以獲得嚇人結果，而儘管有人就氣候風險提出誇張說法，但從近年來市場沒對氣候影響相關警告有重大反應，可見市場或多或少同意他的觀點。

祈耀年昨日在LinkedIn發貼回應，提到該行的目標是成為支持全球經濟向淨零排放過渡的領先銀行，他希望同事、客戶和其他人都能從該行的工作和他的公開言論，知道該行絕對致力於實現淨零排放的未來，該行團隊不會因為上周涉事的評論而分心。

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