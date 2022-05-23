▲ 【HSBC滙豐】滙豐負責任投資主管批央行誇大氣候變化風險後遭停職 祈耀年急割席（第二版）

HSBC滙豐 （00005） 資產管理公司的負責任投資（Responsible Investment）主管Stuart Kirk上周出席公開活動時表示，央行決策者和其他環球政府過分強調，甚至擴大氣候變化的金融風險，言論引來氣候變化關注者批評，滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在社交平台急「割席」，否認Kirk言論代表該行。外電報道，滙豐已暫停Kirk職務，而滙豐發言人未有證實有關消息。

Kirk在上周四的活動以「為何投資者不用擔心氣候風險」為題演說，他批評央行故意設計氣候壓力測試，意圖獲得嚇人結果，令他旗下團隊以至滙豐花費「不成比例」的時間在氣候議題。據有關活動在影片平台上載片段，Kirk稱，正當通脹壓力逼在眉睫，但團隊不停被要求放時間在未來20、30年來的事，這樣的時間分配並不匹配。

他在演說投影片寫道：

未經證實的、尖銳的、分化的、自私的、世界末日的警告總是錯誤的。 Unsubstantiated， shrill， partisan， self-serving， apocalyptic warnings are ALWAYS wrong

祈耀年周六在LinkedIn發貼回應，提到該行的目標是成為支持全球經濟向淨零排放過渡的領先銀行，他希望同事、客戶和其他人都能從該行的工作和他的公開言論，知道該行絕對致力於實現淨零排放的未來，該行團隊不會因為上周涉事的評論而分心。

（第二版更新滙豐暫停該高層職務消息、加入影片）

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