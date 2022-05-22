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英國擬提高合法買煙年齡至21歲 盼2030年僅5%人吸煙

環球社會熱點 19:15 2022/05/22

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英國政府計劃將合法購買煙草的最低年齡，由目前的18歲上調至21歲，更計劃向煙草商徵收新稅。英國政府希望加快實現無煙化社會，在2030年達到目標，屆時吸煙人士僅佔英國5%人口。

【猴痘症】12國錄逾90宗確診 世衛料密切接觸致傳播 【下一頁】

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）去年上任時，大力支持改革政府的煙草政策，包括對煙草實施更嚴格的銷售管制。

賈偉德今年2月委託專家進行獨立審查，料於未來數周可取得報告。據悉，專家建議將英國合法買煙的最低年齡，由目前的18歲上調至21歲，而賈偉德更曾考慮上調至25歲。

報告料支持對煙草商徵收新稅，也可能建議英國國民保健服務（NHS）向煙民採取更多措施，包括向吸煙孕婦推銷電子煙。

歐洲驚爆過百例猴痘症 世衛緊急會議商討 【下一頁】

據悉，負責審查的專家曾表示支持污染者自付原則，迫使煙草商為禁煙政策提供資金。而英國政府的目標是在2030年時，煙民數字控制於總人口的5%水平。

英格蘭、蘇格蘭和威爾士對上一次是於2007年，將合法買煙年齡由16歲上調至18歲。英格蘭、威爾士和北愛爾蘭更於同年，禁止民眾在封閉的公共場所和工作場所吸煙。

不過英國《每日電訊報》指，英國首相約翰遜（Boris Johnson）不贊成上調合法買煙年齡，指政府承認18歲為承擔法律責任的門檻。

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責任編輯：鄭錦玲

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