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【中美金融戰】中概股「預定摘牌名單」再增8隻　兩名單合計148家公司

股市 18:17 2022/05/22

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【中美金融戰】中概股「預定摘牌名單」再增8隻　兩名單合計148家公司

美國證交會（SEC）於5月13日公布將Plastec Technologies及5月20日的8隻中概股納入「預定摘牌名單」，《外國公司問責法》（HFCAA）摘牌名單則增至40隻，「預定摘牌名單」及摘牌名單已合計列入148家公司。

新列入的公司，分別有Moxian魔線集團（美：MOXC）、寺庫控股Secoo Holding（美：SECO）、瑞思教育RISE Education Cayman（美：REDU）、醫美國際Aesthetic Medical International（美：AIH）、歐陸科儀Euro Tech（美：CLWT）、藍汛ChinaCache International Holdings（美：CCIH）、中國天然資源China Natural Resources（美：CHNR）、格林酒店GreenTree Hospitality Group（美：GHG）。

自從５月初有報道指美國監管機構官員抵達北京，尋求解決在美國上市的中概股的審計合規問題後，未有進一步消息。

【中美金融戰】第7批「預定摘牌名單」新增11隻中概股　陸金所、滴滴上榜

【中美金融戰】SEC再列88家公司入「預定摘牌名單」　京東回應：一直積極尋求解決方案

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