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【澳洲大選】阿爾巴內塞公屋基層出身 14歲先知生父仍在生

環球社會熱點 18:44 2022/05/22

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澳洲大選結束，阿爾巴內塞領導在野工黨擊敗現任總理莫里森領導的自由黨與國家黨執政聯盟，將成為新一任澳洲總理。阿爾巴內塞曾透露自己出身基層單親家庭，從小住公屋，並由領取傷殘津貼的母親獨力撫養。母親曾欺騙阿爾巴內塞指他的父親死於車禍，他直至14歲才得悉生父尚在生，用了足足32年才成功與生父團聚。

澳洲大選開始點票 或出現懸峙國會（第二版） 【下一頁】

阿爾巴內塞（Anthony Albanese）1963年出生於民風保守的基層羅馬天主教家庭，從小住在政府提供的公屋，愛爾蘭裔母親Maryanne Ellery領取傷殘津貼並獨力撫養他長大。

Ellery為免流言蜚語，一直告知阿爾巴內塞的意大利父親Carlo Albanese，在兩人結婚後不久死於一場車禍。直至阿爾巴內塞14歲時，母親終於向他告訴真相，原來其生父一直在生。

Ellery指當時在郵輪遊玩時，邂逅Carlo並與其發生一夜情，其後發現懷孕，最終決定生下阿爾巴內塞成為未婚媽媽。

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澳洲大選工黨勝出 阿爾巴內塞周一宣誓就任總理 【下一頁】

阿爾巴內塞得知真相後，萌生尋找生父的念頭，但考慮到母親感受，直到2002年母親離世後才開始尋父。最終，他2009年飛往意大利南部Barletta，與父親團聚，當時的阿爾巴內塞已經成為澳洲交通及基建設施部長。

阿爾巴內塞未有受基層成長環境所局限，曾表示母親一直努力讓他過上更好生活。阿爾巴內塞在母親的支持下，成為家族首個大學畢業的人，22歲成為工黨青年黨主席，為前總理霍克（Bob Hawke）擔任研究工作。

阿爾巴內塞表示，冀自身經歷能鼓勵民眾追尋理想，希望澳洲繼續成為不論族裔、喜好，身份的人，都能自由生活的國家。

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責任編輯：郭麗明

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