【快手1024】快手CEO：疫情不利廣告、電商業務短期表現　首季收入增23.8%、經調整虧損收窄至37億人幣勝預期（第二版）

▲ 【快手1024】快手首季收入增23.8%、經調整虧損37億人幣 同勝預期

快手 （01024） 周二（24日）收市後公布首季業績，收入增速勝預期，而經調整虧損幅度亦較預期少。快手首季首席執行官程一笑電話會議上承認疫情不利廣告及電商業務短期表現。

程一笑解釋，今年3月起外部環境再起變化，部分廣告主調整預算投放時間表，廣告業務受到一定影響，但相信當宏觀經濟好轉，快手廣告業務將會有即時反應。

程一笑：疫情影響電商付運能力及商家直播意慾

疫情拖累內地電商行業增速，程一笑指出，快手表現相對具彈性，用戶消費需求仍然存在，疫情主要影響電商物流及倉存環節，此前快手超過一半電商商家位於疫情管控區域，付運能力下滑以及商家進行直播意慾減少，不利電商表現。

程一笑提到，4月下旬起電商業務有所好轉，會推出更多商家支援措施共渡時艱，尤其是在今年「616實在購物節」。

快手首季收入增23.8% 經調整虧損收窄34.1%

快手首季收入210.67億元（人民幣，下同），按年增23.8%，好過預期的206億元；列賬虧損62.54億元，按年收窄89.2%，好過預期的蝕64.2億元；經調整虧損37.22億元，按年收窄34.1%，好過預期的蝕44.6億元。

快手提到，首季宏觀環境充滿挑戰，疫情再度爆發，業務仍然呈現相對較強的韌性。

快手DAU 按年增17.0% 日均使用時長128分鐘

快手首季用戶數據再創新紀錄，期內快手應用平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）分別按年增長17.0%及15.0%，達3.46億及5.98億戶。快手稱用戶粘性及參與度亦不斷提升，DAU日均使用時長達128.1分鐘，按年增長29.0%。

程一笑指出，快手平台具社交屬性及獨特內容分派模式，可推動用戶留存率。

市場關注內地3月起疫情重燃對快手電商及廣告業務衝擊，快手承認，首季面臨傳統廣告行業淡季，宏觀經濟增速放緩及疫情再度爆發，線上營銷領域的市場份額有所提升，線上營銷服務按年增長32.6%至114億元。

快手首季電商GMV增近48%至1751億

快手旗下其他服務（包括電商）則按年增長54.6%至19億元，首季電商GMV（交易總額）按年增47.7%至1751億元。

此外內地監管部門今月宣布禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，投資者密切觀望最新直播規範對行業前景的影響，不過快手未有在業績提及規範未成年人用戶的相關影響。

快手績前跌3.94%，收報63.35元。

（第二版加入電話會議）

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