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【快手1024】快手首季收入增23.8%、經調整虧損37億人幣　同勝預期

股市 16:34 2022/05/24

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【快手1024】快手首季收入增23.8%、經調整虧損37億人幣　同勝預期

快手 （01024） 周二（24日）收市後公布首季業績，收入增速勝預期，而經調整虧損幅度亦較預期少。快手提到，首季宏觀環境充滿挑戰，疫情再度爆發，業務仍然呈現相對較強的韌性。

快手首季收入210.67億元（人民幣，下同），按年增23.8%，好過預期的206億元；列賬虧損62.54億元，按年收窄89.2%，好過預期的蝕64.2億元；經調整虧損37.22億元，按年收窄34.1%，好過預期的蝕44.6億元。

快手DAY 按年增17.0% 日均使用時長128分鐘

快手首季用戶數據再創新紀錄，期內快手應用平均日活躍用戶（DAU）及平均月活躍用戶（MAU）分別按年增長17.0%及15.0%，達3.46億及5.98億戶。快手稱用戶粘性及參與度亦不斷提升，DAU日均使用時長達128.1分鐘，按年增長29.0%。

市場關注內地3月起疫情重燃對快手電商及廣告業務衝擊，快手承認，首季面臨傳統廣告行業淡季，宏觀經濟增速放緩及疫情再度爆發，線上營銷領域的市場份額有所提升，線上營銷服務按年增長32.6%至114億元。

快手首季電商GMV增近48%至1751億

快手旗下其他服務（包括電商）則按年增長54.6%至19億元，首季電商GMV（交易總額）按年增47.7%至1751億元。

此外內地監管部門今月宣布禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，投資者密切觀望最新直播規範對行業前景的影響，不過快手未有在業績提及規範未成年人用戶的相關影響。

快手績前跌3.94%，收報63.35元。

相關文章：

【快手1024】快手展開直播專項治理、全面清理違規內容　嚴厲打擊未年成人打賞及冒用成年人賬號等問題

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個股分析 港股 大行報告 快手—W（01024）

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