▲ 【快手1024】快手周二公布首季業績 料春節冬奧帶動用戶數續增 惟疫情不利廣告及電商短期前景

快手 （01024） 將於周二（24日）公布首季業績，市場關注內地3月起疫情重燃對快手電商及廣告業務衝擊，此外內地監管部門今月宣布禁止未成年人參與直播打賞，嚴控未成年人從事主播，投資者密切觀望最新直播規範對行業前景的影響。

瑞銀今月中旬下調目標價 仍看好中長線變現

瑞銀今月中旬發表報告，將快手目標價由149元下調至95元，維持「買入」評級。瑞銀估計快手今年首季收入按年增長22%，而經調整淨虧損則收窄至39億元人民幣。瑞銀預計，疫情不利快手次季電商及廣告需求。瑞銀下調快手今年收入預測約6%，以反映疫情封城措施對廣告收入及電商總交易額的影響。

不過瑞銀強調，看好快手中長線變現前景，認為快手正面臨暫時性的挑戰，由於快手定位及強勁客戶連繋，料其今年至2024年收入複合增長率為20%，認為快手在廣告及電商提升市佔率可跑贏大市。

中金：行業估值中樞下移 下調快手目標價至90元

中金4月下旬曾發表報告稱，考慮行業估值中樞下移，下調快手目標價17.4%至90元，維持。中金預計，快手首季收入按年增長21.2%至206.3 億元人民幣，經調整淨虧損約47.2 億元人民幣。

中金認為，快手組織架構調整及對社交和特色內容運營方面的投入已開始逐步釋放成效，首季疊加春節及冬奧會運營活動，預計快手DAU（日活躍用戶）按年增長14.5%至3.38 億人，MAU（月活躍用戶）增長13.1%至5.58 億人。

中金料疫情影響短期業務 快手廣告4月以來增速放緩

中金提到，疫情影響短期業務，廣告或受較大影響，廣告方面，4 月以來增速放緩，認為疫情及低迷的宏觀經濟將持續影響廣告主投放意願，但預計公司廣告市佔率仍將穩步提升，並注重總流量增長的變現效率優化。

電商方面，中金稱，快手受限於物流倉儲限制，短期GMV（商品交易總額）增長亦有放緩，但認為消費者需求仍存，建議重點關注疫情好轉後的消費反彈。

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