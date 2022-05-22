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德意擬開盧布帳戶買俄天然氣 料不違反歐盟制裁

環球政治 17:39 2022/05/22

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路透社引述消息人士指，德國和意大利與歐盟商討後，向企業表示可以開設盧布帳戶購買俄羅斯天然氣，指上述做法並無違反歐盟對俄羅斯的制裁條款。

拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟 【下一頁】

俄羅斯要求外國買家用盧布支付天然氣費用，波蘭、保加利亞和芬蘭拒絕遵守俄羅斯要求，因此遭俄中斷天然氣供應。

大多數歐盟企業與俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank）簽訂的合約，均以美元或歐元結算。

歐盟提供兩份書面指引，有關各國如何在不違反歐盟對俄制裁的情況下，繼續購買俄羅斯天然氣。歐盟表示，如果公司以現有合約結算貨幣來付款，就可以在不違反制裁的情況下購買俄羅斯天然氣。

不過歐盟官員在閉門會議上，仍建議歐盟企業不要在俄羅斯天然氣工業銀行開設盧布帳戶，被指法律指引含糊不清。

部分國家駐歐盟官員指，他們認為歐盟是刻意提供含糊的指引，為各國開設盧布帳戶繼續購買俄羅斯天然氣提供空間。

拜登：美韓將加強供應鏈合作 訪問日韓還有甚麼重點？（第三版） 【下一頁】

德國作為歐盟内的俄羅斯天然氣最大進口國，據報一直與歐盟密切協調購買俄天然氣的問題。

路透社引述兩名消息人士指，德國政府已向當地天然氣進口商表示，只要進口商並非直接用盧布向Gazprom Ban支付天然氣費用，就可在不違反制裁的情況下開設盧布賬戶購買俄羅斯天然氣。

據悉，意大利政府更和歐盟委員會商討，並已清楚了解如何合法購買俄羅斯天然氣。意大利能源公司Eni上周已經表示，已開始設立兩個賬戶，包括一個歐元賬戶和另一個盧布賬戶。

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）早前也表示，有關遵守俄羅斯付款要求會否違反制裁屬於灰色地帶，就此事沒有官方裁決。

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責任編輯：鄭錦玲

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