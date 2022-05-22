【香港經濟】陳茂波：最新失業數據滯後未反映市況改善　料今年餘下時間經濟逐步恢復

▲ 【財爺網誌】陳茂波：最新失業數據滯後未反映市況改善 料今年餘下時間經濟逐步恢復

政府上周進一步放寬社交距離措施，財政司司長陳茂波發表網誌指，上周公布的二月至四月失業率進一步上升0.4個百分點至5.4%，是自去年四至六月以來的新高，總失業人數增至逾20萬。陳茂波續指，上述數據有些滯後，未能即時反映市況的改善，認為毋須對前景太悲觀，否則反為容易錯過經濟正在改善的勢頭或新出現的機遇。

陳茂波稱，自己外出用膳時，不少食肆的員工也說生意好多了。也有食肆和商店因在疫情期間流失了人 員，現在較迫切的是補充人手以應付回升的生意和人流。陳茂波以失業率為例，雖然數字未見改善，但從茶餐廳所感受到的氣氛，就業市場正逐步好轉。

陳茂波：「衣、食、出行」物價升幅都高於整體數字 料食品價格升勢放緩

本港今年首季基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，陳茂波形容，物價整體上仍然溫和，主要是因為在指數中佔比較重的租金開支繼續下跌，但「衣、食、出行」這三大範疇的物價升幅都高於整體數字，這些都是市民在日常生活中最直接感受到的環節。

陳茂波稱，三月份的食品價格升幅達4.6%，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂了運輸物流，影響到新鮮蔬菜以至其他食品的供應有關。不過按現時的趨勢來看，食品價格的上升勢頭有望放緩。

陳茂波料只要疫情受控 本港經濟會逐步恢復

陳茂波強調，只要疫情受控，日常生活漸漸回復正常，今年餘下時間的本港經濟料會逐步恢復。陳茂波稱，國際評級機構標準普爾指出，雖然第五波疫情嚴重影響本港首季的經濟表現，但相信本港能處理好相關的情況，政府的財政狀況亦不會明顯惡化，故維持本港的信貸評級，展望穩定。

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