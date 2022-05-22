  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (日) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】陳茂波：最新失業數據滯後未反映市況改善　料今年餘下時間經濟逐步恢復

宏觀解讀 17:01 2022/05/22

分享：

分享：

【財爺網誌】陳茂波：最新失業數據滯後未反映市況改善　料今年餘下時間經濟逐步恢復

政府上周進一步放寬社交距離措施，財政司司長陳茂波發表網誌指，上周公布的二月至四月失業率進一步上升0.4個百分點至5.4%，是自去年四至六月以來的新高，總失業人數增至逾20萬。陳茂波續指，上述數據有些滯後，未能即時反映市況的改善，認為毋須對前景太悲觀，否則反為容易錯過經濟正在改善的勢頭或新出現的機遇。

陳茂波稱，自己外出用膳時，不少食肆的員工也說生意好多了。也有食肆和商店因在疫情期間流失了人 員，現在較迫切的是補充人手以應付回升的生意和人流。陳茂波以失業率為例，雖然數字未見改善，但從茶餐廳所感受到的氣氛，就業市場正逐步好轉。

陳茂波：「衣、食、出行」物價升幅都高於整體數字 料食品價格升勢放緩

本港今年首季基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，陳茂波形容，物價整體上仍然溫和，主要是因為在指數中佔比較重的租金開支繼續下跌，但「衣、食、出行」這三大範疇的物價升幅都高於整體數字，這些都是市民在日常生活中最直接感受到的環節。

陳茂波稱，三月份的食品價格升幅達4.6%，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂了運輸物流，影響到新鮮蔬菜以至其他食品的供應有關。不過按現時的趨勢來看，食品價格的上升勢頭有望放緩。

陳茂波料只要疫情受控 本港經濟會逐步恢復

陳茂波強調，只要疫情受控，日常生活漸漸回復正常，今年餘下時間的本港經濟料會逐步恢復。陳茂波稱，國際評級機構標準普爾指出，雖然第五波疫情嚴重影響本港首季的經濟表現，但相信本港能處理好相關的情況，政府的財政狀況亦不會明顯惡化，故維持本港的信貸評級，展望穩定。

相關文章：

【香港經濟】總商會阮蘇少湄：香港應同時爭取與內地及國際免檢疫通關　全民檢測對社會代價很大

【香港經濟】渣打下調香港今年經濟預測至僅增長0.2%　嚴格社交距離措施和旅遊限制帶來巨大拖累

開啟hket App，閱讀全文
疫情 經濟數據表現 評級機構 經濟 失業 綜合消費物價指數 陳茂波 失業率 財政司

下一篇文章

【香港經濟】總商會阮蘇少湄：香港應同時爭取與內地及國際免檢疫通關　全民檢測對社會代價很大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶　Melvin Capital宣布關閉基金
【美股焦點】對冲基金沽空GME敗陣散戶　Melvin Capital宣布關閉基金
【恒指季檢】東方海外最強成長　1年市值由300億直衝1600億入埋恒指
【恒指季檢】東方海外最強成長　1年市值由300億直衝1600億入埋恒指
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【電子消費券2022】傳第二期5000元電子消費券最快6月中申請　7月初派發
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【烏克蘭戰爭】俄羅斯盧布擺脫浩劫　官方滙價重返打仗前
【美股收市】道指瀉逾600點後轉升 10年債息跌穿2.8厘
【美股收市】道指瀉逾600點後轉升 10年債息跌穿2.8厘
【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌302點　阿里巴巴美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款