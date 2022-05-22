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【澳洲大選】黃英賢成首位華裔外長 隨阿爾巴內塞訪日

環球政治 16:40 2022/05/22

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澳洲在野工黨擊敗自由黨與國家黨執政聯盟勝出大選，工黨黨魁阿爾巴內塞周一（23日）將率領首批閣員宣誓就任。馬來西亞出生的澳洲華裔黃英賢，獲委任為澳洲史上首位華裔外長，將跟隨阿爾巴內塞訪日出席四方安全對話（Quad）峰會。

【澳洲大選】工黨勝出 阿爾巴內塞周一宣誓就任總理 【下一頁】

黃英賢（Penny Wong）於馬來西亞沙巴出生，她的父親為馬來西亞華裔，母親為澳洲人。黃英賢8歲時跟隨家人返回澳洲定居。

黃英賢於阿德萊德大學（University of Adelaide）修讀法律和藝術，其後加入工會參與改善工會成員的薪酬和條件。

她於1995年移居悉尼，當時擔任新南威爾士州工黨政府的部長級顧問。她兩年後返回阿德萊德，直至2001年當選參議員，並於2007年和2013年兩度連任。

黃英賢是澳洲首位公開女同性戀身份的議員，也是首位亞洲出生人士進入政府内閣。

拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟 【下一頁】

陸克文（Kevin Rudd）2007年當選澳洲總理，黃英賢獲任命為氣候變化和能源效率部，當時協助擴大可再生能源目標、推動澳洲大量投資風能和太陽能。

黃英賢2013年當選參議院執政黨領袖，並在同年政權更替後成為參議院反對黨領袖，是首位擔任上述職位的女性。她在2016年起更擔任工黨影子外長至今。

黃英賢去年在一次演説期間表示，澳洲面臨前所未有的挑戰，包括一個更加自信的中國，又呼籲澳洲改革外交政策。

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責任編輯：鄭錦玲

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