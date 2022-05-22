【猴痘症】12國錄逾90宗確診 世衛料密切接觸致傳播

全球多國近日發現多宗猴痘症個案。世界衛生組織報告指截至上周六（21日），有12個成員國錄得92宗確診、及28宗懷疑猴痘個案。世衛預計密切接觸引致人傳人情況，隨著更多國家擴大監測，料猴痘個案將進一步增加。

歐洲驚爆過百例猴痘症 世衛緊急會議商討 【下一頁】

世衛（WHO）表示截至上周六（21日），有12個猴痘於當地非流行病的成員國，合共錄得92宗確診及28宗懷疑病例。世衛將於未來數日為各國提供進一步指引及建議，以減慢猴痘傳播。

世衛稱現有資訊表明，與猴痘有症狀患者有密切身體接觸後，正發生人傳人情況。隨著更多國家擴大監測，世衛估計會發現更多猴痘個案。

世衛專家小組主席海曼（David Heymann）表示，猴痘以性和生殖器形式入侵人群，傳播方式有如性傳染感染，並擴散感染至全世界。海曼稱，專家組成的國際委員會將召開視像會議，研究猴痘疫情及進行對外溝通。專家會上將討論是否存在無症狀感染、高風險人群及不同傳播途徑等。

歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案 【下一頁】

海曼稱，召開會議是基於情況危急，認為猴痘傳染強，與患者親密接觸是關鍵傳播途徑。他指出例如照顧病童的家長、照顧確診者的醫護人員等，都屬於高感染風險群體。

猴痘症通常透過親密接觸傳染，甚少在非洲以外地區廣泛傳播。現時歐洲為猴痘症重災區，多達9個國家出現案例，另外美國﹑加拿大及澳洲亦有個案，以色列及瑞士都錄得首宗猴痘症病例。

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責任編輯：郭麗明