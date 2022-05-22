【原材料短缺】商品價格攀升　料汽車加價潮持續

▲ 因生產成本上漲，Tesla今年亦在香港加價3至4%。（法新社圖片）

近年商品市場受疫情影響，加上俄烏戰爭持續，令不少商品原料價格一直攀升。汽車生產成本亦因而上升，廠商唯有加價以抵銷成本上漲，如Tesla今年亦加價至少3%。有分析師估計，汽車加價潮將會持續一段時間。

【本地品牌】養生概念不再「老土」 港花茶品牌開茶飲店吸年輕客

Tesla今年3月宣布，香港旗下2款電動車Model 3及Model Y加價3%至4%，是繼2021年年底後，再一次上調價格。在美國市場，Tesla Model 3的價格，更由2021年2月至今，上升23%。另一電動車品牌Rivian旗下的2款汽車亦由3月起，分別加價18%及21%。

事實上電池價格過往幾年一直下跌，但最近電池方案供應商E Source則指，由於需求高企及關鍵原材料如鋰等的供應短缺，未來4年電動車電池的成本將會急升22%。

儘管其他傳統汽車生產商如福特、通用汽車，所面對的電池成本壓力較少，但無奈亦因供應鏈混亂，不得不加價。 通用汽車上月亦預計，今年整體商品成本將達到50億美元，是上一次預測時的2倍。因此，該企最近亦把旗下一款電動車加價3,000美元（約2.3萬港元）。

【品牌聯乘】日清食品新搞作 夥彩妝品牌HipDot推限定聯名化妝品

【醫療科技】港產便攜生物醫學成像設備 疫下居家監測身體狀況

責任編輯：葉泳珊