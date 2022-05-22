【澳洲大選】工黨勝出 艾博年周一宣誓就任總理

澳洲大選投票結束，艾博年領導在野工黨，擊敗現任總理莫里森領導的自由黨與國家黨執政聯盟。莫里森承認敗選，而艾博年周一（23日）將正式宣誓就任新一任澳洲總理，周二（24日）隨即訪日出席四方安全對話（Quad）峰會。

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澳洲選舉要求政黨需在眾議院的151席中贏得76席，才能組成多數黨政府。

澳洲選委會已統計約6成選票，艾博年（Anthony Albanese）率領的工黨已取得73席。再加上西澳州的選情波動較大，工黨有望於該州再獲最少3席，料可贏得足夠議席籌組多數黨政府。

但如果工黨未達到76席的門檻，將出現懸峙國會的形勢，屆時工黨或需爭取獨立議員與小政黨支持，才能組成多數黨政府。

自由黨與國家黨執政聯盟今次於多個選區失利，料於眾議院只能抱住60多個議席，而獨立議席的數字料增至17個破紀錄。

莫里森（Scott Morrison）承認落敗，已致電艾博年恭喜對方勝選，又宣布將辭任自由黨黨魁一職就選舉結果負責。

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艾博年則發表勝選演説，指他作為領袖會尊重所有澳洲人，包括那些沒有投票給他的人，希望爭取他們下次的支持。

他表示希望能夠團結澳洲人，尋找團結和樂觀作為共同目標，而非恐懼和分裂。

艾博年也提到將與工會及企業合作，提高生產力和薪金，並對抗氣候變化等問題。

艾博年與候任外長黃英賢（Penny Wong）、候任防長馬爾斯（Richard Marles）、候任財長查默斯（Jim Chalmers）、候任金融部長加拉格爾（Katy Gallagher），周一將宣誓就任。

艾博年其後隨即會訪問日本，周二出席四方安全對話（Quad）峰會，與美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄及印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。

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責任編輯：鄭錦玲