  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (日) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲大選】工黨勝出 艾博年周一宣誓就任總理

環球政治 15:11 2022/05/22

分享：

分享：

澳洲大選投票結束，艾博年領導在野工黨，擊敗現任總理莫里森領導的自由黨與國家黨執政聯盟。莫里森承認敗選，而艾博年周一（23日）將正式宣誓就任新一任澳洲總理，周二（24日）隨即訪日出席四方安全對話（Quad）峰會。

美韓將建立全面戰略同盟 拜登今轉飛日本訪問 【下一頁】

澳洲選舉要求政黨需在眾議院的151席中贏得76席，才能組成多數黨政府。

澳洲選委會已統計約6成選票，艾博年（Anthony Albanese）率領的工黨已取得73席。再加上西澳州的選情波動較大，工黨有望於該州再獲最少3席，料可贏得足夠議席籌組多數黨政府。

但如果工黨未達到76席的門檻，將出現懸峙國會的形勢，屆時工黨或需爭取獨立議員與小政黨支持，才能組成多數黨政府。

自由黨與國家黨執政聯盟今次於多個選區失利，料於眾議院只能抱住60多個議席，而獨立議席的數字料增至17個破紀錄。

莫里森（Scott Morrison）承認落敗，已致電艾博年恭喜對方勝選，又宣布將辭任自由黨黨魁一職就選舉結果負責。

拜登：美韓將加強供應鏈合作 訪問日韓還有甚麼重點？（第三版） 【下一頁】

艾博年則發表勝選演説，指他作為領袖會尊重所有澳洲人，包括那些沒有投票給他的人，希望爭取他們下次的支持。

他表示希望能夠團結澳洲人，尋找團結和樂觀作為共同目標，而非恐懼和分裂。

艾博年也提到將與工會及企業合作，提高生產力和薪金，並對抗氣候變化等問題。

艾博年與候任外長黃英賢（Penny Wong）、候任防長馬爾斯（Richard Marles）、候任財長查默斯（Jim Chalmers）、候任金融部長加拉格爾（Katy Gallagher），周一將宣誓就任。

艾博年其後隨即會訪問日本，周二出席四方安全對話（Quad）峰會，與美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄及印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文
選舉 政治 地緣政治 澳洲 莫里森

下一篇文章

拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東`盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東`盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討
【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款