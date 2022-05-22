  • 26°C
香港時間 : 2022522日 (日) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟

環球社會熱點 15:00 2022/05/22

分享：

分享：

美國總統拜登上任以來首次出訪亞洲，上周六（21日）與南韓總統尹錫悅在南韓總統府內會晤。尹錫悅會後表示，美韓將建立全球全面戰略同盟關係，共同應對各種挑戰。拜登周日（22日）轉飛日本，料美日兩國會後將發表聯合聲明，確認美國向日本提供「核保護傘」以核武保障日本。

拜登：美韓將加強供應鏈合作 訪問日韓還有甚麼重點？（第三版） 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上周五（20日）展開為期5日的亞洲之行，首站前往南韓。拜登周日轉飛日本，周一（23日）將出席東京舉行美日元首會議。

共同社引述消息人士指，拜登與首相岸田文雄可能在會後的聯合聲明中，列明美國以核武及常規戰力參與日本防衛的「延伸威懾」，估計是要抗衡擁有核武的俄羅斯及中國。

延伸威懾是指擁核國家以「核保護傘」和常規戰力保護同盟國的意願，使敵方放棄攻擊念頭。

據悉，拜登有意在會談提及此事，向岸田傳達美方以包括核在內的所有戰力進行威懾的決心，以進一步加強同盟關係。

拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片） 【下一頁】

另外，拜登上周六與南韓總統尹錫悅在總統府會晤後，召開聯合記者會。

尹錫悅表示，美韓兩國將致力建立全球全面戰略同盟關係、共同應對各種挑戰。尹錫悅續指，美韓同盟正面臨著北韓核問題、新冠疫情、貿易秩序變化等新挑戰。他指只有與抱持自由民主及人權等普世價值的國家團結，才能克服挑戰，形容美韓關係屬典範。

尹錫悅重申，促使北韓實現完全無核化是雙方共同目標，美韓一致認為在安全問題上絕不能妥協，必須對北韓構成強而有力的震懾。尹錫悅指，拜登在會上確認堅定保護南韓，以及延伸威懾北韓的承諾。

尹錫悅亦稱，雙方提及日後將進行多種聯合演習，必要時美國會向南韓提供戰略武器及額外措施。

經濟發展方面，尹錫悅稱，美韓會在半導體、電池、原子能、航天開發、網路等新產業領域加強工作，兩國總統辦公室將建立「經濟安全對話機制」，保持溝通和交流。此外，兩國在推動可持續發展、維護外匯市場秩序及研發出口新型反應堆等方面進行合作。

美韓在會後發表聯合聲明，一致譴責北韓今年升級的彈道導彈試驗，重申北韓核計劃對亞洲甚至全世界構成嚴重威脅。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
2022/05/21
【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
2022/05/21
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
2022/05/21
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討
2022/05/21
【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討
【烏克蘭戰爭】俄稱佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 最後守軍投降
2022/05/21
【烏克蘭戰爭】俄稱佔領馬里烏波爾鑄鐵廠 最後守軍投降

你可能感興趣

【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
16:46 2022/05/21
【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
18:20 2022/05/21
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
16:15 2022/05/21
【英國王室】傳王室成員秘密「開門」 接收烏克蘭難民
外交 地緣政治 美國 日本 核武 南韓 北韓 美韓關係 拜登 尹錫悅

上一篇文章

【澳洲大選】工黨勝出 艾博年周一宣誓就任總理

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東`盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
【澳洲大選】開始點票 或出現懸峙國會（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
英國夫婦中18億破紀錄彩票 老公第一件事做咩？
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）
【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東`盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍加緊攻烏東`盧甘斯克 炮擊北頓涅茨克（不斷更新）
【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討
【猴痘症】歐洲驚爆過百例 世衛緊急會議商討
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款