拜登料承諾用核武保障日 美韓宣布建立全面戰略同盟

美國總統拜登上任以來首次出訪亞洲，上周六（21日）與南韓總統尹錫悅在南韓總統府內會晤。尹錫悅會後表示，美韓將建立全球全面戰略同盟關係，共同應對各種挑戰。拜登周日（22日）轉飛日本，料美日兩國會後將發表聯合聲明，確認美國向日本提供「核保護傘」以核武保障日本。

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拜登（Joe Biden）上周五（20日）展開為期5日的亞洲之行，首站前往南韓。拜登周日轉飛日本，周一（23日）將出席東京舉行美日元首會議。

共同社引述消息人士指，拜登與首相岸田文雄可能在會後的聯合聲明中，列明美國以核武及常規戰力參與日本防衛的「延伸威懾」，估計是要抗衡擁有核武的俄羅斯及中國。

延伸威懾是指擁核國家以「核保護傘」和常規戰力保護同盟國的意願，使敵方放棄攻擊念頭。

據悉，拜登有意在會談提及此事，向岸田傳達美方以包括核在內的所有戰力進行威懾的決心，以進一步加強同盟關係。

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另外，拜登上周六與南韓總統尹錫悅在總統府會晤後，召開聯合記者會。

尹錫悅表示，美韓兩國將致力建立全球全面戰略同盟關係、共同應對各種挑戰。尹錫悅續指，美韓同盟正面臨著北韓核問題、新冠疫情、貿易秩序變化等新挑戰。他指只有與抱持自由民主及人權等普世價值的國家團結，才能克服挑戰，形容美韓關係屬典範。

尹錫悅重申，促使北韓實現完全無核化是雙方共同目標，美韓一致認為在安全問題上絕不能妥協，必須對北韓構成強而有力的震懾。尹錫悅指，拜登在會上確認堅定保護南韓，以及延伸威懾北韓的承諾。

尹錫悅亦稱，雙方提及日後將進行多種聯合演習，必要時美國會向南韓提供戰略武器及額外措施。

經濟發展方面，尹錫悅稱，美韓會在半導體、電池、原子能、航天開發、網路等新產業領域加強工作，兩國總統辦公室將建立「經濟安全對話機制」，保持溝通和交流。此外，兩國在推動可持續發展、維護外匯市場秩序及研發出口新型反應堆等方面進行合作。

美韓在會後發表聯合聲明，一致譴責北韓今年升級的彈道導彈試驗，重申北韓核計劃對亞洲甚至全世界構成嚴重威脅。

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責任編輯：郭麗明