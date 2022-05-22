【安心出行】「安心出行」熱綫明起投入服務 每日早上7時至晚上9時運作 處理有關安裝或使用「安心出行」

政府資訊科技總監辦公室今日（22日）宣布，「安心出行」電話熱綫（2626 3066）明日（23日）起投入服務，負責處理市民有關安裝或使用「安心出行」流動應用程式的查詢，如程式的功能及更新、儲存及展示「疫苗通行證」等。熱綫於每日早上7時至晚上9時運作。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

除致電「安心出行」電話熱線外，市民亦可以繼續透過「安心出行」專題網頁參閱程式的使用詳情及查詢相關問題，也可到資科辦設於25個港鐵站的流動支援站，就「安心出行」的應用尋求職員協助。

支援站位於西營盤、灣仔、北角、筲箕灣、黃竹坑、南昌、紅磡、九龍、太子、九龍塘、黃大仙、何文田、啟德、牛頭角、上水、大埔墟、大圍、烏溪沙、調景嶺、荃灣西、葵芳、青衣、東涌、兆康和朗屏港鐵站，其服務時間為每日早上9時至下午6時。

【司局長網誌】陳茂波：失業率滯後 未能即時反映市況改善 就業市場正逐步好轉【下一頁】

第三階段「疫苗通行證」月底起實施 康復者、非康復者要打幾多針？ 一文看清接種疫苗要求【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂