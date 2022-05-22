【司局長網誌】陳茂波：失業率滯後 未能即時反映市況改善 就業市場正逐步好轉

第五波疫情放緩，政府在上周進一步放寬社交距離措施。陳茂波今日（22日）在網誌中表示，失業率雖然進一步上升至5.4%，但數據有些滯後，未能即時反映市況的改善，毋須對前景太悲觀。

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陳茂波指，自己外出用膳時，不少食肆的員工說生意好了，也有食肆和商店因在疫情期間流失了人員，他認為現時最迫切的是補充人手以應付回升的生意和人流。

至於2月至4月的失業率進一步上升0.4個百分點至5.4%，是自去年四至六月以來的新高，總失業人數增至逾20萬。陳茂波明言，數據有些滯後，未能即時反映市況的改善，毋須對前景太悲觀，否則反為容易錯過經濟正在改善的勢頭或新出現的機遇。

通脹方面，陳茂波表示，本港今年首季的基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，整體上仍然溫和，主要是因為在指數中佔比較重的租金開支繼續下跌。但是，細看當中的分項，「衣、食、出行」這三大範疇的物價升幅都高於整體數字，這些都是市民在日常生活中最直接感受到的環節。他以三月份的食品價格為例，升幅達4.6%，當中基本食品價格升幅更達到7.6%，估計是與疫情打亂了運輸物流，影響到新鮮蔬菜以至其他食品的供應有關。不過，他按現時的趨勢來看，食品價格的上升勢頭有望放緩。

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責任編輯：羅浩濂