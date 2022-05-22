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【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎

理財智慧 12:00 2022/05/22

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天星銀行推出開戶及增值獎賞，用戶只要憑限時的優惠碼於優惠期內開戶，即可享多個現金獎賞及其他優惠。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

由即日起至6月30日，新客戶成功以邀請碼「OP5000」開戶可享三大獎賞，獎賞1，獲100元開戶現金獎賞及2%港幣定期存款升息券。獎賞2，自動參加消費券加碼大抽獎，現金獎賞高達5,000元。獎賞3，於推廣期內成功用八達通App透過「天星銀行App」增值八達通卡3次或以上，再享100元額外現金獎賞，此獎賞同時適用於天星銀行airstar現有個人銀行客戶。

 

完成以下步驟以獲取「獎賞3」港幣100額外現金獎賞：

用戶需下載天星銀行airstar應用程式及開立戶口，然後於八達通App內選擇需增值的八達通卡， 點選「增值」，再選擇透過「銀行應用程式」增值，然後輸入增值金額，再者按「選擇銀行應用程式」並選「天星銀行」，手機會自動打開天星銀行airstar應用程式，按指示完成FPS轉賬後，按「返回商戶」，增值完成。成功增值3次或以上後，現金獎賞將於7月31日或之前存入合資格客戶的港幣儲蓄戶口。

 

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責任編輯：羅浩濂

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