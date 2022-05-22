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【富豪心態】富豪無懼疫情 萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒：港人靠物業升值致富

理財智慧 11:55 2022/05/22

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香港富豪無畏疫情影響，財富不斷升值，《福布斯》更把香港富豪榜代替過去的大中華富豪榜。究竟何謂「富豪」，而香港富豪們又投資甚麼產品來維持財富增值？今期《理財智慧》訪問了萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，他將一一講述富豪們的投資取向，以及香港投資者與海外投資者的分別，助各位讀者了解富豪「心理」。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

現今的富豪又被稱為高資產淨值人士及超高資產淨值人士，前者泛指，持有價值超過100萬美元的金融資產，並不包括其居住中或正在供款的物業；而後者則指資產淨值至少為500萬美元的人，而且不包括其正在供款或居住中的物業。而去年全港人口大約750萬，高資產淨值人士約佔10%，為757,086人，按年上升7.9%。增長如此巨大，王兆麒表示，與他們的投資組合有關，他指，23%的本港投資者會把資金投放在商業物業中，亦有25%的人士會放在房地產相關的信託基金，其餘17%的人士，則放在股票、奢侈收藏品或貨幣中。「香港投資者在地產方面的投資佔頗大比重，當中包括正居住的物業、收租物業、商業物業及與地產相關的房地產信託基金等，而上述資產去年均有不錯的表現，因而他們的財富能做到有一定的升值。」

疫情的出現，大多數人都認為會影響富豪的資產，但在萊坊的「財富報告」中顯示，有55%人士表示有輕微財富增值單位數至10%，更有9%投資者表示，其資產值在過去12個月增加了超過10%，有27%人士表示，其資產值在過去12個月不變，只有9%受訪者表示微跌。王兆麒認為，由於他們投資在地產方面的資產佔較高，疫情影響輕微，「雖然本地地產市場在過去24個月，都受到第四波疫情的影響，但香港一般住宅及豪宅的樓價，卻仍有輕微的升幅，去年一般住宅樓價有3.5%的升幅，而豪宅樓價更有7.2% 的升幅，所以其數字的升幅都是不錯。另外，有少部分富豪投資海外物業，而海外物業於過去1至2年的升幅比香港更加大，主要因為基數比較低，以較為熱門的海外城市多倫多為例，當地樓價去年有超過20%的升幅。」

除了投資在地產市場外，投資奢侈收藏品亦成為資產升值的一大方法，據《萊坊財富報告》，香港投資者選擇的首三名奢侈收藏品，分別是葡萄酒、手錶及藝術品，「葡萄酒、手錶及藝術品，在全球過去12個月價格增值最快，葡萄酒和手錶有16%的增值，而藝術品有13%的增值，至於香港投資者追捧第四及第五名的奢侈收藏品：硬幣及稀有威士忌，就相對增值得較慢。」但若把年期拉長至10年，全球增值得最快的則是稀有威士忌，升幅達428%。

問到香港與海外的年輕高資產淨值人士投資取向的最大分別，王兆麒指，香港投資者會考慮產品能否帶來資本增值，而海外的投資者則會考慮到回報率有幾大，「資本增值與回報率是兩回事，以地產市場為例，其回報率是租金收入，而樓價升值則是資本增值，所以兩者不一。」與此同時，海外的富豪會考慮投資有否ESG或慈善元素，雖然香港有投資者開始關注ESG，但未及海外市場熱烈，「這受政策影響，香港目標是2050年實現碳中和策略和目標，但海外很多市場是望2030年達致淨零碳排放，所以海外市場在ESG方面比香港走前一步。」

 

＊以上內容輯錄自第757期iMoney《Focus》 

 

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責任編輯：羅浩濂

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