【精明裝修】70萬元豪裝829呎單位 打造Work-life Balance小天地

相信大部分人都曾聽過Work-life Balance，但在被冠絕全球工作時數最長的香港打工仔，要做到真正的Work-life Balance，何其容易。今期《精明裝修》介紹位於將軍澳CAPRI的單位，屋主嚮往work-life balance的理念，因此找了室內設計公司Starz Pasha設計，助戶主在家中工作時又能有充足休息。

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是次介紹的單位位於將軍澳CAPRI，實用面積為829平方呎，單位屬自住物業，整個裝修不連購買家具約70萬元，戶主一家兩大兩小。由於戶主認為原來的間隔不夠實用，因此把原來的三房兩廳打通成兩房兩廳。

單位以極簡風格為主，利用了大量木元素，配襯灰藍點綴的牆身，整體的室內感覺十分和溫。木元素拉近了家居與大自然之間的距離，同時實踐了簡約而不簡單的創作理念，例如木造的圓形燈罩以及原塊深色實橡木的飯枱。

與此同時，戶主十分嚮往Worklife Balance的理念，故書房亦有特別設計，安裝了地面至頂部的全高幕門，假若戶主需要私人的空間，可以關起來變成書房，讓戶主平日在家中仍能夠專注工作，而在休息時也可以遠望窗外的綠色植物，舒緩眼睛疲勞。打開幕門則頓成開放式空間，與大廳結合。而廚房方面，亦用了一個超大的趟門來分隔該兩個空間，令客廳、飯廳和書房的視角空間變大。

被問到裝修單位的困難，設計師指廚房的改裝最為困難，「單位的廚房原以封閉式設計，若要改成開放式，相對之下廚房整體空間就會變得很狹窄，因此我們把廚房塑造成半開放式，加設一個趟門，形成一個中西式廚房的設計概念。當戶主打算烹調油煙較多或中式料理時可以關閉趟門，在一個細小的範圍煮食，避免油煙外洩，而當戶主打算烹調西式或較為簡單菜式，可以打開趟門連吧櫃，增加廚房的空間感。」

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具體費用：

清拆 - 40,000元

電燈工程 - 50,000元

冷氣工程 - 20,000元

油漆工程 - 30,000元

瓷磚泥水工程 - 80,000元

木工 - 100,000元

訂造傢俬 - 250,000元

雜項 - 60,000元

活動傢俬 - 70,000元

總共 - 700,000元

*圖片及資料由Starz Pasha提供

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責任編輯：羅浩濂