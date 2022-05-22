【筍工推介】康文署請季節性救生員 月薪2萬元至2.1萬元 入職條件一覽

2022年泳季快到，康文署請季節性救生員，於泳池擔任救生員月薪為20,000元，而於泳灘或水上活動中心擔任救生員月薪則為21,000元。申請人除了具備合資格及獲認可的證書，中英文程度也要達小學六年級水平或具備同等學歷，職位需照顧泳客的安全。季節性救生員的每週淨工作時數為45小時。每天工作7小時半，不包括用膳時間。須按照所屬主管人員的安排，在上午6時15分至晚上10時15分期間輪班當值，或須超時工作，並須在星期六、日及公眾假期當值。有關職位將按非公務員合約條款聘用。有意者請於5月26日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

（一）申請人須把填妥的申請表格，連同有關拯溺證書（泳池救生章或沙灘救生章或以上級別證書）及急救證書的副本，在截止申請日期前交回查詢地址。請在信封面上註明「申請季節性救生員（泳池）職位」或「申請季節性救生員（泳灘／水上活動中心）職位」。

（二）申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。

（三）申請人如以郵遞方式提交申請，請在投寄前確保信封面已清楚寫上正確的地址及已貼上足夠郵資，以避免申請未能成功遞交。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。

（四）所有申請書，如資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、申請人並未妥為簽署，或非使用指定的申請表格，均不予考慮。申請人如獲邀參加遴選面試/技能測試，通常會在截止申請日期後四至十個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試/技能測試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港新界沙田排頭街一號康樂及文化事務署總部七樓康樂事務部支援組聘用及編制小組

查詢電話：2601 8050 或 2601 8040

截止申請日期(日/月/年) ：26/05/2022 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂