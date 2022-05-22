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【King談樓市】樓價觸底 疫情成下挫主因

理財智慧 11:29 2022/05/22

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過去數月，相信大多讀者跟筆者一樣，為戰勝疫情而留家抗疫，留在家中不是看看書睇睇戲，就是煮煮飯睡睡覺，百無聊賴又過一天。然而，就這段時間住宅市場已出現變化，上周五中原城市領先指數（CCL），就由低位反彈了1.14％，筆者相信今天樓價已觸了底。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

疫情為樓價下挫主因

過去3個月，筆者多次在本欄呼籲，如閣下有自住需要的話應趁機入市，但卻遭部分讀者駡到狗血淋頭，話我好叫人在跌市買樓，又話我為地產商托市。其實大家都知道，今次樓市下跌的主因是疫情失控，但疫情始終會受控，因此樓價止跌回升只是時間問題。

今次，樓市好轉原因有二；一、疫情緩和，當政府還未放寬防疫限制時，部分買家已急不及待在3月中偷步入市；二、「波叔plan」放寬按揭保險上限，此政策將多年來累積的換樓客購買力釋放出來，在剛過去的3月份，800萬元至1,920萬元的成交按月上升14%，只要疫情不出現第六波，估計第二季樓市將量價齊升。

提早入市 獲利更厚

如閣下有聽筆者呼籲，在首季入市的話，相信你層樓最少都買平了8至10%。若幸運地碰到急讓的業主，隨時有機會買平15%。但如你今天才考慮入市的話，業主的議價空間已收窄到只有3至5%。若你是一位非常保守的人，要待樓市明確轉勢後才入市的話（估計4月尾會出現），其實平盤已經走了，剩下的只是市價盤、反價盤，到時你又會後悔為何不早點入市!筆者勉勵大家不要氣餒，就算全部二手單位反價都不要緊，因為未來有全新盤，可能是另一好選擇！

年初疫情爆發，令多個新盤遲遲未能推出，首季新盤成交只有約935伙，按季大跌八成，創9年新低。而發展商今年餘下只有8個多月時間賣樓，他們的銷售策略估計會以量先行，首一、兩張價單，好可能會以震撼價，例如貼近、甚至低於同區二手樓價作招徠，尤其一些大盤如康城11期及未來較多供應的地區如啟德跑道區。因此，筆者建議大家到時可以入飛一試，幸運抽中的話便能買到筍盤。

然而，今天外圍環境比較複雜，如俄烏戰爭仍未平息，聯儲局有可能加大加息及縮表步伐，美國亦會加大力度打壓中國，情況估計會維持一段長時間，建議大家必須計算清楚自己的供款能力及可承擔的風險方可入市。

 

撰文：King Sir 葉景強

香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

＊以上內容輯錄自第758期《King談樓市》 

 

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責任編輯：羅浩濂

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