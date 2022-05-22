  • 25°C
香港時間 : 2022522日 (日) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一家四口】日本新興藝術家原隆： 不要走捷徑去吸引人注意 相信自己但不忘努力

理財智慧 11:20 2022/05/22

分享：

分享：

對藝術投資者來說，日本當代藝術家村上隆、草間彌生等已經是殿堂級藝術家。但市場總想發掘新興有潛力的藝術家，如果找到下一個「村上隆」，回報將會以千倍計算！

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

嶄露頭角的日本新興藝術家─原隆（Takashi Hara），2018年得到法國畫廊A2Z Art Gallery賞識，多次為他辦個人展覽，甚至納入旗下。畫廊在香港有分行，便把他的作品放在香港的分店，以及中國展示，Takashi從此跟中國結緣。

跟Takashi見面，他說自己去過香港多次，非常喜歡香港這個能接受不同文化的大都會，他說這點跟日本不同。他本身在東京成長，早在7歲時已告訴父母，要成為一名藝術家，開始書法訓練。中學畢業後再接受2年專業書法培訓，一切都是想在日本繼續尋求成為藝術家的路，但因沒正統藝術系訓練，所以藝途處處受阻。他慨嘆日本太重視學術背景，處事保守，不是正統藝術出身，就難進入藝術圈。

專業藝術生涯

那時候，他心想，此路不通，就找別路！他21歲時決心搬到加拿大，在里賈納大學正式攻讀BFA（Bachelor of Fine Arts），2010年獲得BFA後，便開始了專業藝術生涯。

之後他搬到美國亞利桑那州，在亞利桑那州立大學攻讀藝術碩士學位。獲得碩士銜頭，他一邊創作，一邊於大學任教，2016年才回日本。在西方略得名氣，令他凱旋榮歸。這次日本藝圈對他態度截然不同。他不禁問，為甚麼我們亞洲人不能夠欣賞自己的藝術家？為甚麼總要在外國成名後，海歸回國才得到重視？

最近，沖繩的南城美術館亦看中他才華，邀請他來做南城美術館首位「Artist in Residence」嘉賓。他對此感非常榮幸，亦大讚這次經歷，道：「我和妻子在南城生活得非常自在，比我預期更好。在這兒，我有很多靈感，所以一直非常積極地創作。沖繩是個很有歷史意義的地方，能鼓舞人心。我們又遇到了許多好人，所以我很喜歡在這兒創作。」

回歸日本藝壇

5月份他將會在沖繩南城美術館舉辦個人展覽，表達「韌性」（Resilience）這個他長期以來想表達的主題。他相信，經歷過真正艱難後，人會變得更堅強、善良和快樂。他希望藉此作為他回歸日本藝壇發展的起點。Takashi為人親切，認為每個人在這個世界上都很重要，所以喜歡交談並結識朋友，這亦是他靈感來源。他說：「我不為任何人工作，所以我不會虧欠任何人任何東西。然而，有些人試圖控制我，這是我不喜歡的。」

對於想成為藝術家的年青人，Takashi有這樣的忠告：「不要走捷徑去吸引人注意。也不要為錢出賣自己的創作。相信自己，但不忘努力，這是成功的要訣。」

 

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第758期《一家四口 離家出走》 

 

【一家四口】疫情爆發到至今 機場商店最好生意的是？【下一頁

【消委會測試】近九成香腸高鈉半數高脂 只有四款合格 10元巴西雞肉腸獲高評分【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
新興市場 疫情 文娛藝術 日本 東京

上一篇文章

【King談樓市】樓價觸底 疫情成下挫主因

下一篇文章

【加密貨幣】Love Death & Robots第三季新玩法 隱藏NFT免費鑄造
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上
建銀趙文利：人民幣貶值空間不大 年底有條件回升至6.6以上
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款