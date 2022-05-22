【一家四口】日本新興藝術家原隆： 不要走捷徑去吸引人注意 相信自己但不忘努力

對藝術投資者來說，日本當代藝術家村上隆、草間彌生等已經是殿堂級藝術家。但市場總想發掘新興有潛力的藝術家，如果找到下一個「村上隆」，回報將會以千倍計算！

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嶄露頭角的日本新興藝術家─原隆（Takashi Hara），2018年得到法國畫廊A2Z Art Gallery賞識，多次為他辦個人展覽，甚至納入旗下。畫廊在香港有分行，便把他的作品放在香港的分店，以及中國展示，Takashi從此跟中國結緣。

跟Takashi見面，他說自己去過香港多次，非常喜歡香港這個能接受不同文化的大都會，他說這點跟日本不同。他本身在東京成長，早在7歲時已告訴父母，要成為一名藝術家，開始書法訓練。中學畢業後再接受2年專業書法培訓，一切都是想在日本繼續尋求成為藝術家的路，但因沒正統藝術系訓練，所以藝途處處受阻。他慨嘆日本太重視學術背景，處事保守，不是正統藝術出身，就難進入藝術圈。

專業藝術生涯

那時候，他心想，此路不通，就找別路！他21歲時決心搬到加拿大，在里賈納大學正式攻讀BFA（Bachelor of Fine Arts），2010年獲得BFA後，便開始了專業藝術生涯。

之後他搬到美國亞利桑那州，在亞利桑那州立大學攻讀藝術碩士學位。獲得碩士銜頭，他一邊創作，一邊於大學任教，2016年才回日本。在西方略得名氣，令他凱旋榮歸。這次日本藝圈對他態度截然不同。他不禁問，為甚麼我們亞洲人不能夠欣賞自己的藝術家？為甚麼總要在外國成名後，海歸回國才得到重視？

最近，沖繩的南城美術館亦看中他才華，邀請他來做南城美術館首位「Artist in Residence」嘉賓。他對此感非常榮幸，亦大讚這次經歷，道：「我和妻子在南城生活得非常自在，比我預期更好。在這兒，我有很多靈感，所以一直非常積極地創作。沖繩是個很有歷史意義的地方，能鼓舞人心。我們又遇到了許多好人，所以我很喜歡在這兒創作。」

回歸日本藝壇

5月份他將會在沖繩南城美術館舉辦個人展覽，表達「韌性」（Resilience）這個他長期以來想表達的主題。他相信，經歷過真正艱難後，人會變得更堅強、善良和快樂。他希望藉此作為他回歸日本藝壇發展的起點。Takashi為人親切，認為每個人在這個世界上都很重要，所以喜歡交談並結識朋友，這亦是他靈感來源。他說：「我不為任何人工作，所以我不會虧欠任何人任何東西。然而，有些人試圖控制我，這是我不喜歡的。」

對於想成為藝術家的年青人，Takashi有這樣的忠告：「不要走捷徑去吸引人注意。也不要為錢出賣自己的創作。相信自己，但不忘努力，這是成功的要訣。」

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第758期《一家四口 離家出走》

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責任編輯：羅浩濂