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【加密貨幣】Love Death & Robots第三季新玩法 隱藏NFT免費鑄造

環球政經 09:38 2022/05/22

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大受歡迎的Netflix劇集《Love Death & Robots》終於推出第三季，令戲迷興奮。今次更搞搞新意思，在部分地區的Netflix（如美國），劇集內隱藏了一些QR Code，以電話掃了QR Code，就會引導至一網頁，網頁有一張《Love Death & Robots》的免費圖象，可以普通儲存下來，當一般圖片欣賞。又或者免費鑄造（Mint）成NFT，只需有MetaMask或Coinbase錢包，並付少許燃料費（Gas Fee）。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

官方網站表示，NFT圖象總共有9張，代表第三季的9集，每集一張，並提示要留意片中的公告版、影片或片尾。但目前只有3個NFT已公開，其餘6個尚未公開，官方並沒有解釋情況。相信是要保持神秘感，吸引觀眾一看再看。目前在Opensea二手市場中，亦可以見到雖然有9個NFT，但只有3個有內容，其餘6個仍未見到圖象，目前地版價為0.002個ETH（約30.69港元）。

【中國娛樂】網上重播周杰倫演唱會 內地逾5000萬人同時收睇

    點擊圖片放大
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但香港地區的Netflix暫時未能見到QR Code，讀者可以以VPN往其他地區觀看，又或者上網尋找鑄造的網站連結。並不困難，對有意嘗試參與NFT市場者，絕對係好選擇。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文 : 龍瑞成

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