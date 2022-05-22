  • 25°C
香港時間 : 2022522日 (日) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國社會】網上重播周杰倫演唱會 內地逾5000萬人同時收睇

環球政經 09:38 2022/05/22

分享：

分享：

日前，騰訊音樂（TME）宣布將在5月20日、5月21日兩天聯合旗下的QQ音樂等多個音樂平台播放周杰倫的「魔天倫2013演唱會」及「地表最強2019演唱會」。消息發出半日，事前預約人數已突破了1,000萬，20日當晚全網觀看人數更突破5,000萬，開播後不久即衝上熱搜第一，騰訊音樂表示，這次創下了內地網上演唱會的最高觀看紀錄。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

受疫情影響，不少城市的線下演出均告暫停，推動了綫上演唱會的高人氣，這次重播在內地的社交平台紛紛「洗版」，不少網民感嘆聽到他的歌，就回想起自己的青蔥歲月。內地樂評人愛地人表示，老歌迷通過這些事，來證明自己喜歡的音樂之價值。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

這次網上重播還意外地延展到了綫下，除了有周董Fans自發包下電影院觀看重播外，在山西太原的酒吧一條街，幾乎每間酒吧都在「直播」周杰倫，就連有駐唱歌手的酒吧，周杰倫在螢幕上唱什麼，他就在台下唱什麼。

除此以外，演唱會的熱度也一度影響了騰訊音樂美股的走勢，20日開盤一度漲超6%，收盤漲0.25%

在一眾追憶和感慨中，也出現了部分質疑的聲音：「這不就是一個重播嗎，有什麼可激動的？」據悉，這次重播計劃是將過往演唱會剪輯再重新播出，有業內人士表示，「這是一種很取巧的方式，儘管是老內容重播，搭配部分新內容的串聯剪輯，但是效益並不低。」

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

疫情 電影院 電影 歌手 經濟 音樂 演唱會 周杰倫 美股 香港

上一篇文章

【加密貨幣】Love Death & Robots第三季新玩法 隱藏NFT免費鑄造

下一篇文章

【全球經濟】全球食材漲價 日本拉麵均價史上最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣
【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款