【中國社會】網上重播周杰倫演唱會 內地逾5000萬人同時收睇

日前，騰訊音樂（TME）宣布將在5月20日、5月21日兩天聯合旗下的QQ音樂等多個音樂平台播放周杰倫的「魔天倫2013演唱會」及「地表最強2019演唱會」。消息發出半日，事前預約人數已突破了1,000萬，20日當晚全網觀看人數更突破5,000萬，開播後不久即衝上熱搜第一，騰訊音樂表示，這次創下了內地網上演唱會的最高觀看紀錄。

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受疫情影響，不少城市的線下演出均告暫停，推動了綫上演唱會的高人氣，這次重播在內地的社交平台紛紛「洗版」，不少網民感嘆聽到他的歌，就回想起自己的青蔥歲月。內地樂評人愛地人表示，老歌迷通過這些事，來證明自己喜歡的音樂之價值。

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這次網上重播還意外地延展到了綫下，除了有周董Fans自發包下電影院觀看重播外，在山西太原的酒吧一條街，幾乎每間酒吧都在「直播」周杰倫，就連有駐唱歌手的酒吧，周杰倫在螢幕上唱什麼，他就在台下唱什麼。

除此以外，演唱會的熱度也一度影響了騰訊音樂美股的走勢，20日開盤一度漲超6%，收盤漲0.25%

在一眾追憶和感慨中，也出現了部分質疑的聲音：「這不就是一個重播嗎，有什麼可激動的？」據悉，這次重播計劃是將過往演唱會剪輯再重新播出，有業內人士表示，「這是一種很取巧的方式，儘管是老內容重播，搭配部分新內容的串聯剪輯，但是效益並不低。」

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