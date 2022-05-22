【全球經濟】全球食材漲價 日本拉麵均價史上最高

因烏克蘭危機而引發的全球食材價格上漲，加上日元持續貶值，日本民眾漸漸感受到衣食住行的各種衝擊，就連餐桌上的一碗拉麵，亦逃離不了加價風潮。日本官方的調查指，一碗拉麵的平均價格已升至歷史最高位的609日圓。

日式拉麵的麵條、湯底、配菜使用多種食材，容易受原材料價格上漲影響，首當其衝的是麵條使用的麵粉。日本總務省的零售物價統計調查顯示，由於俄羅斯和烏克蘭的供應不穩定，加上氣候異常，麵粉價格在一年內上漲了12.3％。用於湯底的醬油也因大豆價格高企而上漲5.8%。另外，飼料價格和捕魚船隻燃料費同樣上漲，配菜使用的五花腩、用來做高湯的海帶和魚乾也全部漲價。

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日式拉麵的麵條、湯底、配菜使用多種食材，容易受原材料價格通漲影響，首當其衝的是麵條使用的麵粉。日本總務省的零售物價統計調查顯示，由於俄羅斯和烏克蘭的供應不穩定，加上氣候異常，麵粉價格在一年內上漲了12.3％。用於湯底的醬油也因大豆價格高企而上漲5.8%。另外，飼料價格和捕魚船隻燃料費同樣上漲，配菜使用的五花腩、用來做高湯的海帶和魚乾也全部漲價。

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東京一所拉麵店的老闆表示，「原材料價格上漲就像被一記重拳擊中身體」。該店暢銷的鹽味雞湯拉麵一碗850日圓，在疫情導致客量下降的情況下，該店仍堅持不加價，但因原材料價格上漲導致盈利惡化，老闆坦言「漲價也在考慮範圍之內」，並打算通過增加居酒屋菜式來吸收拉麵上升的成本。

據日本總務省的調查顯示，今年2月份拉麵的平均價格為609日圓，比去年同期上漲6日圓，為2000年開始調查以來最高水平。東京商工調查表示，日本拉麵店多為中小企，原材料價格上漲負擔很重，「隨著加價趨勢蔓延，破産數目可能越來越多。」

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