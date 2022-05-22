  • 25°C
香港時間 : 2022522日 (日) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環境保護】飲伏特加救地球？　美新創公司用二氧化碳「釀酒」

環球政經 09:31 2022/05/22

分享：

分享：

傳統上蒸餾酒精需要消耗大量的水及造成碳排放。紐約一間專注於將空氣污染物轉化為產品的新創公司Air Company，推出了用二氧化碳和水製成的伏特加「Air Vodka」。創辦人之一的Gregory Constantine表示，希望借此影響其他人用技術來扭轉氣候變化的情況。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

Constantine和另一位創辦人Stafford Sheehan分別是酒商主管和耶魯的化學博士，因為Constantine對Sheehan研究「將二氧化碳轉化為酒精降低溫室氣體」感興趣，兩人一拍即合，於2017年成立Air Company，並著手將技術商業化。除了伏特加外，他們還推出搓手液和香水。

要「釀製」Air Vodka，就先以太陽能將水電解為氫氣和氧氣，然後將氫氣與二氧化碳送入「碳轉化反應器」，產生酒精、水和氧氣的混合物；氧氣可排放到大氣中、再通過蒸餾除去水，最後留下酒精，再調成伏特加。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Constantine形容，「過程就像植物的光合作用，但效率更高。」每一瓶Air Vodka吸收的二氧化碳量相當於八棵大樹。比起傳統伏特加在釀製過程一瓶「產生」5.9公斤的二氧化碳，每瓶Air Vodka平均會「消耗」450克的二氧化碳。

在曼哈頓的地下酒吧Bathtub Gin，點一瓶Air Vodka雖然要價不菲（65 美元），但依然得到好評，因不含傳統伏特加的穀物雜質，據說口感更為純粹。

Constantine表示：「氣候災難已經發生了幾十年，希望我們正在做的事情能夠影響、激勵其他人，並使用類似的技術來扭轉氣候變化的情勢。」

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

產品 化學 氣候暖化 污染 空氣污染 酒吧 災難 美元

上一篇文章

【全球經濟】全球食材漲價 日本拉麵均價史上最高

下一篇文章

【科學新知】海豚認朋友 靠聲之外也靠尿味
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣
【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款