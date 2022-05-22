【環境保護】飲伏特加救地球？　美新創公司用二氧化碳「釀酒」

傳統上蒸餾酒精需要消耗大量的水及造成碳排放。紐約一間專注於將空氣污染物轉化為產品的新創公司Air Company，推出了用二氧化碳和水製成的伏特加「Air Vodka」。創辦人之一的Gregory Constantine表示，希望借此影響其他人用技術來扭轉氣候變化的情況。

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Constantine和另一位創辦人Stafford Sheehan分別是酒商主管和耶魯的化學博士，因為Constantine對Sheehan研究「將二氧化碳轉化為酒精降低溫室氣體」感興趣，兩人一拍即合，於2017年成立Air Company，並著手將技術商業化。除了伏特加外，他們還推出搓手液和香水。

要「釀製」Air Vodka，就先以太陽能將水電解為氫氣和氧氣，然後將氫氣與二氧化碳送入「碳轉化反應器」，產生酒精、水和氧氣的混合物；氧氣可排放到大氣中、再通過蒸餾除去水，最後留下酒精，再調成伏特加。

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Constantine形容，「過程就像植物的光合作用，但效率更高。」每一瓶Air Vodka吸收的二氧化碳量相當於八棵大樹。比起傳統伏特加在釀製過程一瓶「產生」5.9公斤的二氧化碳，每瓶Air Vodka平均會「消耗」450克的二氧化碳。

在曼哈頓的地下酒吧Bathtub Gin，點一瓶Air Vodka雖然要價不菲（65 美元），但依然得到好評，因不含傳統伏特加的穀物雜質，據說口感更為純粹。

Constantine表示：「氣候災難已經發生了幾十年，希望我們正在做的事情能夠影響、激勵其他人，並使用類似的技術來扭轉氣候變化的情勢。」

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