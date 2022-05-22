  • 25°C
香港時間 : 2022522日 (日) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科學新知】海豚認朋友 靠聲之外也靠尿味

環球政經 09:27 2022/05/22

分享：

分享：

在自然界當中，不少野生動物會以尿液作宣示主權之用。有研究顯示，海豚會靠尿味和獨特哨聲來辨識遠方的同伴和朋友。

關於動物是否會在心中為朋友貼「標籤」的問題，一直難有答案。英國蘇格蘭聖安德魯大學的研究團隊近日發表在「科學先端」（Science Advances）的報告指出，海豚一旦認出是誰排的尿，就能知道對方最近來過，即使對方沒有發出聲音，「在開闊的海洋利用味覺是很有利的，因為尿液在動物離去後還會殘留。」

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

寬吻海豚會用獨特的哨聲與特定對象交流，且能記住這些哨聲超過20年。為了調查，研究團隊向8隻海豚出示不同的尿液樣本，分別來自牠們熟悉和不熟悉的對象，發現牠們在熟悉的樣本上花了3倍時間。

海豚在互動中經常用下顎觸碰另一隻海豚的生殖器，認知其他海豚的尿味。由於海豚沒有「嗅球」，相應的神經也發育不完全，研究團隊相信在起作用的是味覺而非嗅覺。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

研究團隊將獨特哨聲錄音與尿液樣本組合起來，透過水底喇叭播放。當哨聲與尿液樣本匹配時，測試的海豚會待在喇叭附近較長時間。

研究員說：「考慮到在研究中發現的辨識技能，海豚或許也可從尿液中擷取其他資訊，例如生殖狀態、或利用費洛蒙來影響彼此行為。」

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 龍瑞成

蘇格蘭 大學 海豚

上一篇文章

【環境保護】飲伏特加救地球？　美新創公司用二氧化碳「釀酒」

下一篇文章

【加密貨幣】年青投資者炒賣成癮 令人擔憂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣
【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
女股神Cathie Wood旗下ARKK持續拋售Tesla Roku成新寵
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款