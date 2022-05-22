【科學新知】海豚認朋友 靠聲之外也靠尿味

在自然界當中，不少野生動物會以尿液作宣示主權之用。有研究顯示，海豚會靠尿味和獨特哨聲來辨識遠方的同伴和朋友。

關於動物是否會在心中為朋友貼「標籤」的問題，一直難有答案。英國蘇格蘭聖安德魯大學的研究團隊近日發表在「科學先端」（Science Advances）的報告指出，海豚一旦認出是誰排的尿，就能知道對方最近來過，即使對方沒有發出聲音，「在開闊的海洋利用味覺是很有利的，因為尿液在動物離去後還會殘留。」

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寬吻海豚會用獨特的哨聲與特定對象交流，且能記住這些哨聲超過20年。為了調查，研究團隊向8隻海豚出示不同的尿液樣本，分別來自牠們熟悉和不熟悉的對象，發現牠們在熟悉的樣本上花了3倍時間。

海豚在互動中經常用下顎觸碰另一隻海豚的生殖器，認知其他海豚的尿味。由於海豚沒有「嗅球」，相應的神經也發育不完全，研究團隊相信在起作用的是味覺而非嗅覺。

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研究團隊將獨特哨聲錄音與尿液樣本組合起來，透過水底喇叭播放。當哨聲與尿液樣本匹配時，測試的海豚會待在喇叭附近較長時間。

研究員說：「考慮到在研究中發現的辨識技能，海豚或許也可從尿液中擷取其他資訊，例如生殖狀態、或利用費洛蒙來影響彼此行為。」

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