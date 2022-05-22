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【加密貨幣】年青投資者炒賣成癮 令人擔憂

環球政經 09:20 2022/05/22

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BBC報道，愈來愈多年青投資者，炒賣加密貨幣成癮，賺錢固然是好事，但最近幣市大跌，令他們損失慘重，有些更有輕生念頭。

報道訪問了不少年青人，他們的故事均十分相似，在圈市狂熱時投入，賺到一些金錢，初嘗甜頭便大注買入，最後連本帶利歸還。如20歲的新加坡年青人Paxton See Tow，大約1年前，他一開始是因為身邊所有朋友都在談論加密貨幣，引起他的興趣，他便買入約750美元的比特幣。其後短時間獲利一成，眼看賺錢如此容易，他便投入4倍資金，但比特幣便開始下跌⋯⋯經過一留掙扎，他出清持倉，損失約1,000美元。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

另一位投資者Kelvin Kong，則損失更大，他於2017年牛市時，最高峰曾賺6位數美元。但2018年熊市，卻令他損失50萬美元。「我曾經以為自己是交易之王，充滿自信，無任何東西可以擊倒我。」最後他卻幾乎一無所有，只剩下數千美元。變得十分憂鬱，甚至想過自殺。

    點擊圖片放大
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東南亞以外，遠在美國的年輕人更熱愛加密貨幣，如23歲的YouTuber Brian Jung，他的家境一般，母就在郵局，父親則在貨倉工作。家人十分節儉，財務自由是他的首要目標，但他與其他加密幣YouTuber不同，他明白當中風險，必須小心謹慎，不想自己的言行錯誤引導觀眾，造成傷害。

成癮治療機構Visions by Promises的Andy Leach表示，加密幣市場24小時永不停竭，波動如過山車，高低起伏，只而一部手機便可感受，如此刺激體驗，令年輕人難以自拔。

雖然情況令人擔心，但暫時未見有特定機構提供協助，成癮者只能向戒賭機構求助。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文 : 龍瑞成

財務自由 東南亞 新加坡 買入 自殺 比特幣 美國 美元 虛擬貨幣

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