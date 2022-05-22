【加密貨幣】幣圈著名KOL：從LUNA UST崩盤學到的10個教訓

LUNA及UST崩盤已有一段時間，LUNA區塊鏈的未來仍未確定，不過此役令不少投資者受重創，包括海外幣圈著名KOL The DeFi Edge。反省過後，他總結出10個教訓，提醒自己及其他人不要再犯。

一、避免個人崇拜

他們憑着個人魅力、能力等因素吸引追隨者。當他們代理的加密幣價上升，他們的在幣圈的權威便愈來愈大，令他們愈法自戀及自我中心，造成不少問題。

二、注意風險管理

不要最所有資金放進同一資產，雖然是老生常談，但不少人想資金全數放入LUNA及UST，市場崩盤後便失去一切。謹記世上沒有東西是肯定的，無常才是正常，不論是加密資產還是普通投資。

三、建立可靠系統

The DeFi Edge投資組合中，單一資產佔比不會超過15%，例如UST只佔他組合15%。如果不是這條規則，他必定

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四、留意系統盲點

部分投資者自以為分散風險，持有LUNA、穩定幣則選用UST，抵押ETH及AVAX。看似將資金分散，實際是傾斜在Terra的生態系統，當Terra系統崩潰，他們的投資亦一同蒸發。

五、識別藍籌貨幣

一隻藍籌幣必須能過度在兩個或以上的升跌周期，保持長期升勢，暫時只有BTC及ETH符合則準則。

六、莫接下跌飛刀

LUNA大跌當日，由85美元跌至50美元，看似大特價，引來不少人掃貨，但一直跌跌不休，現值X美元。因此，不要單單因幣價大跌而買入。

七、不要使用槓桿

受重挫的投資者，多有使用槓桿，他們總覺得可以應付，市場崩盤，最後傷亡慘重。

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八、穩定幣的風險

The DeFi Edge主要持有UST、USDC及DAI作穩定幣投資。經此一役後，他決定分散持有，因為不同的幣有各自的潛藏問題。所以將部分資金轉向BUSD、Frax等。

九、大得不能倒下

有人認為一隻加密幣市值夠大，就會變得大得不能倒，因此較為安全，例如LUNA曾是10大市值的加密幣，UST是曾是第三大穩定幣。亦有著名風險投資者，如3AC、Jump加持，但結果有目共睹。

十、專注藍籌貨幣

藍籌幣（BTC及ETH）至上主義者想乘這機會打倒其他區塊鏈，雖然這些區塊鏈貨幣過去一年表現優秀，如果在高位出清，有豐厚回報。但如果想長遠、穩定投資，簡單月供BTC及ETH，然後忘掉它們，持有數年便可以。

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