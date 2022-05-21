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【星鏈服務】馬斯克在巴西推出星鏈服務 為農村學校提供網絡連接 以及對亞馬遜進行環境監測

環球政經 22:36 2022/05/21

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世界首富及SpaceX創辦人馬斯克抵達巴西，會見巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）及當地政商界人士，宣布將在巴西推出「星鏈」（Starlink）網路服務，為巴西農村地區的學校提供網絡服務，以及對亞馬遜進行環境監測以打擊森林砍伐，不過巴西各界對此有不同看法。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

馬斯克在推文表示：「非常高興能在巴西為農村地區19,000所沒有互聯網服務的學校推出 Starlink服務，以及以及亞馬遜的環境監測！」馬斯克並未有詳細說明打算提供的服務，以及何時開始提供服務。博索納羅與馬斯克會面後表示，這項計畫是「雙方關係的開始」，但他沒有透露合作期限及價格等細節。

不過，巴西各界對此各有看法。首先，有巴西專家指出，巴西本身已擁足夠的數據，來制定打擊森林砍伐的行動，馬斯克的星鏈通訊衛星並非光學衛星，並無助於追蹤森林破壞。巴西缺乏的是政府打擊毀林的稽查行動。

對於未有互聯網服務的學校，問題其實在於電腦的缺乏。據「巴西學校資訊和通訊技術使用調查」（TIC Educação 2020）指出，巴西農村地區有21,119所學校沒有網路連接，比馬斯克想要達到的數字略高。根據同一項調查，問題不僅沒有網路連接，還有北部地區擁有電腦的學校比例低，只有63%的學校提供電腦予學生和教職員使用，全國平均比率則為87%。

【延伸閱讀】滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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