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【虛擬經濟】歐洲央行行長拉加德：加密資產「一文不值」應受監管

環球政經 21:25 2022/05/21

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繼早前美國財政部長耶倫表示加密資產應受監管後，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）亦表示加密貨幣「一文不值」（worth nothing），其背後沒有任何基礎，應該要被納入監管，以防投資者因投機而損失終身積蓄。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

拉加德在即將於周日（22日）播出的荷蘭電視節目《College Tour》中堅持她的立場，即加密資產是極具投機性和非常危險的投資。「“我一直都在說，加密資產是高度投機、風險很大的資產。依照我的拙見：它一文不值。它沒有任何基礎，沒有基礎資產可以充當安全錨定。」

【延伸閱讀】【虛擬經濟】毋懼加密貨幣市場動盪 Microstrategy行政總裁揚言：比特幣會漲至數百萬美元

【延伸閱讀】【虛擬經濟】Bill Gates透露並未擁有任何加密貨幣 因為加密貨幣「不會為社會作出貢獻」

與此同時，七國集團（G7）的財政部長和央行行長於5月19日至20日齊集德國，隨著震驚加密貨幣市場的Terra崩盤事件引起的爭議，討論對於加密資產的快速監管。

此外，拉加德還談到了貨幣政策的話題，再次暗示歐洲央行準備在7月加息，以對抗歐元區飆升的通脹。

【延伸閱讀】滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

 

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