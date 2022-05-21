【虛擬經濟】歐洲央行行長拉加德：加密資產「一文不值」應受監管

繼早前美國財政部長耶倫表示加密資產應受監管後，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）亦表示加密貨幣「一文不值」（worth nothing），其背後沒有任何基礎，應該要被納入監管，以防投資者因投機而損失終身積蓄。

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拉加德在即將於周日（22日）播出的荷蘭電視節目《College Tour》中堅持她的立場，即加密資產是極具投機性和非常危險的投資。「“我一直都在說，加密資產是高度投機、風險很大的資產。依照我的拙見：它一文不值。它沒有任何基礎，沒有基礎資產可以充當安全錨定。」

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與此同時，七國集團（G7）的財政部長和央行行長於5月19日至20日齊集德國，隨著震驚加密貨幣市場的Terra崩盤事件引起的爭議，討論對於加密資產的快速監管。

此外，拉加德還談到了貨幣政策的話題，再次暗示歐洲央行準備在7月加息，以對抗歐元區飆升的通脹。

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責任編輯：嚴浩文