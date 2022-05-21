【虛擬經濟】Bill Gates透露並未擁有任何加密貨幣 因為加密貨幣「不會為社會作出貢獻」

微軟聯合創始人、全球第四大富豪Bill Gates表示，他不是加密貨幣投資者，因為它「不會為社會作出貢獻」（not adding to society）。

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Bill Gates近日於社交平台Reddit，進行了一場AMA（Ask Me Anything）交流活動，其中一位用戶詢問了他對比特幣和加密貨幣的看法。Bill Gates回應指並未擁有任何加密貨幣，表示「我喜歡投資在價值產出的東西上。公司的價值取決於他們如何製造出色的產品，相反加密貨幣的價值只取決於某些人願意支付的價格，而不是像其他投資那樣為社會增加價值。」

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Bill Gates的言論適逢近日加密貨幣市場動盪，比特幣價格在本月一度跌破3萬美元，有專家預言價格仍未見底。Bill Gates已非首次對加密貨幣表達不看好，他於去年2月便曾警告加密投資者，要警惕加密貨幣的購買熱潮，「尤其是那些不如Telsa創辦人馬斯克富有的人」。

此外，他還抨擊加密貨幣對環境的影響，皆因掘礦過程消耗能源。據去年9月《紐約時報》的報道，去年比特幣掘礦便佔了全球用電量的0.5%，相比芬蘭這個擁有550萬人口的國家每年的用電量還要多。

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責任編輯：嚴浩文