【虛擬實景】Qualcomm 展示無線AR眼鏡　比上一代輕4成

▲ 高通新一代的AR眼鏡參考設計採用無線連接技術。(高通圖片)

AR眼鏡是元宇宙重要元素，不過體積及重量都是重要阻礙，Qualcomm(高通)剛發表透過無線連接的AR眼鏡參考平台，或許會成為新一批產品的標準，亦降低了用戶進入元宇宙其中一個門檻。

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Qualcomm 宣布推出的Snapdragon XR2平台突破之一是無線連線，該平台以往展示的參考設計都需要用USB連接智能手機，不過今次強調支持無線連接。該公司強調，無線參考設計可幫助代工廠商或開發商更具成本效益地進行原型設計，而且產品將更輕量化、令優質的AR眼鏡可推出市場，用戶可體驗沉浸式虛擬世界。

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今次高通向市場展示的Snapdragon XR2參考設計由中國廠商Goertek開發，強調比上一代產品輕40%及更符合人體工程學平衡，舒適度提高。重點的顯示屏採用micro-OLED雙目顯示設計，每眼為1920 x 1080及90Hz幀速率及具no-motion-blur效果，令體驗時更舒適。參考設計上亦加入了兩組單色攝像鏡頭及一組RGB攝像鏡頭，目的是實現6DoF頭部跟踪功能和手勢識別跟踪功能，以提高AR精確度。

記者：彭振濠

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