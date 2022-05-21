拜登記錯南韓總統？ 尹錫悅叫成文在寅（有片）

美國總統拜登日前展開亞洲訪問之旅，為他上任後首次到訪當地。不過，拜登今次外訪一來已出現失誤。與新任南韓總統尹錫悅出席記者會時，拜登錯口把對方叫成文總統。今次亦非他首次搞錯南韓領袖。

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拜登（Joe Biden）周五（20日）抵達南韓，展開為期5日的日韓訪問之旅。拜登亦有在記者會上發言，期間他打算感謝尹錫悅，但一時口誤稱對方為「文總統」（President Moon），估計意指剛卸任的前總統文在寅。

拜登脫口而出後已意識到講錯，隨即改口稱「尹總統」（President Yoon），感謝尹錫悅至今的貢獻。同場的尹錫悅聽到拜登口誤，但他未有作出任何反應。

不過，今次亦非拜登首次搞錯南韓領袖。去年5月出席向94歲的韓戰老兵帕克特（Ralph Puckett）頒發榮譽勳章的典禮時，拜登錯稱在場的文在寅為南韓總理（prime minister）。

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事實上，拜登自就任總統以來，已多次發生口誤及記錯名情況。他在去年3月出席白宮致辭時，忘記了美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin） 的名字，更以「管呢個機構嘅人」來形容奧斯汀。 此外，拜登同月將自己副手美國副總統賀錦麗稱為總統。

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責任編輯：吳漢培