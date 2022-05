【虛擬經濟】毋懼加密貨幣市場動盪 Microstrategy行政總裁揚言：比特幣會漲至數百萬美元

近期加密貨幣市場不斷尋底,不過Microstrategy行政總裁Michael Saylor對加密貨幣前景依然保持樂觀,他更揚言比特幣是貨幣的未來,預言比特幣「將達數百萬美元」(To go into the millions),向股東表示將大力購買並持有更多比特幣。

MicroStrategy是目前全球最大的比特幣單一錢包持有者,擁有的比特幣多達129,218枚。該公司的行政總裁Michael Saylor,近日分享了他對比特幣前景的看法。他表示對於比特幣「沒有賣出的目標價位」,指出其公司採用的是長期購入比特幣的策略,並會一直持有比特幣,因此沒有所謂的目標價位。他預計MicroStrategy將持續在高位購買比特幣。他更補充,他預計比特幣將達到數百萬元,所以他們很有耐心,並認為比特幣是貨幣的未來。

Michael Saylor表示,隨著美聯儲宣布加息,比特幣與股票等其他風險資產一起被拋售,投資者已經拋售了風險較高的資產或估值飆升的資產。儘管Terra崩盤事件大幅打擊投資者對於加密貨幣的信心,但Michael Saylor就指這有助促進監管,對整個加密貨幣行業來說是好事。他更指當普羅大眾弄清比特幣的優點時,機構投資者就會帶著大筆資金進來,讓他們不必再費力解釋比特幣與其他加密貨幣的差別。

Michael Saylor指比特幣是貨幣的未來,但要擴大規模以實現數十億筆交易的能力,它需要有一個「道德、經濟和技術上合理」(Ethically, economically, and technically sound)的基礎層,以及如閃電網絡(Lightning Network)的第二層架構,使加密貨幣能夠擴大能力以更有效地進行交易。

