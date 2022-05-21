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【虛擬經濟】毋懼加密貨幣市場動盪 Microstrategy行政總裁揚言：比特幣會漲至數百萬美元

環球政經 15:16 2022/05/21

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近期加密貨幣市場不斷尋底，不過Microstrategy行政總裁Michael Saylor對加密貨幣前景依然保持樂觀，他更揚言比特幣是貨幣的未來，預言比特幣「將達數百萬美元」（To go into the millions），向股東表示將大力購買並持有更多比特幣。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

MicroStrategy是目前全球最大的比特幣單一錢包持有者，擁有的比特幣多達129,218枚。該公司的行政總裁Michael Saylor，近日分享了他對比特幣前景的看法。他表示對於比特幣「沒有賣出的目標價位」，指出其公司採用的是長期購入比特幣的策略，並會一直持有比特幣，因此沒有所謂的目標價位。他預計MicroStrategy將持續在高位購買比特幣。他更補充，他預計比特幣將達到數百萬元，所以他們很有耐心，並認為比特幣是貨幣的未來。

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Michael Saylor表示，隨著美聯儲宣布加息，比特幣與股票等其他風險資產一起被拋售，投資者已經拋售了風險較高的資產或估值飆升的資產。儘管Terra崩盤事件大幅打擊投資者對於加密貨幣的信心，但Michael Saylor就指這有助促進監管，對整個加密貨幣行業來說是好事。他更指當普羅大眾弄清比特幣的優點時，機構投資者就會帶著大筆資金進來，讓他們不必再費力解釋比特幣與其他加密貨幣的差別。

Michael Saylor指比特幣是貨幣的未來，但要擴大規模以實現數十億筆交易的能力，它需要有一個「道德、經濟和技術上合理」（Ethically, economically, and technically sound）的基礎層，以及如閃電網絡（Lightning Network）的第二層架構，使加密貨幣能夠擴大能力以更有效地進行交易。

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責任編輯：嚴浩文

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