【流動支付】Google、Match 就支付和解　Match 將建立託管賬戶

▲ 智能手機上的支付選擇問題一直存在爭議。(Match 圖片)

智能手機支付選項持續引起爭議，最新突破發展是Alphabet旗下的 Google 將暫時允許約會應用程式Tinder的開發商Match為用戶提供支付系統選擇。

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外媒引述Match表示，Alphabet 旗下的Google 將暫時允許該為用戶提供支付系統選擇，這家公司在5月初時起訴Google，稱這是最後手段，以防止Tinder及其他應用開發商因拒絕與Google分享 30%的銷售額而被Play Store下架。

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不過事情迅速發展，而Match表示Google作出讓步，包括不會因為該公司在Tinder上提供Google Pay以外的支付方案而被架，而該公司強調，Tinder用戶一直喜歡在應用內有分期付款、銀行轉帳和其他Google未提供的選項。而Google早前亦曾表示，Match 要繼續整合Google Play計費系統，直到通過測試或爭議解決。不過Match亦補充，作為臨時協議的一部分，計劃將4000萬美元(約3億1,390萬港元)的資金存入一個託管賬戶，不過不是直接向Google Play商店或Android操作系統存入。

責任編輯：彭振濠

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