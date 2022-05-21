【俄烏戰爭】俄羅斯盧布兌歐元創7年來新高 歐洲企業向普京屈服成主因 接受以盧布購買天然氣

俄烏戰爭導致盧布一度大幅貶值，不過盧布兌歐元近日已回到7年來的最高水平。俄羅斯盧布兌歐元周五（20日）一度上漲9%；盧布兌每美元漲幅亦近5%，至1美元兌59.18盧布水平。這是因為愈來愈多的歐洲公司正在遵從普京要求，轉而以俄羅斯貨幣支付天然氣，這使得盧布成為了今年全球表現最好的貨幣。俄羅斯聯邦儲蓄銀行外匯和利率策略師Yuri Popov預計，到了今年第三季更可能達到1美元兌50盧布的水平。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

資本管制、進口收縮，再加上能源價格飆升，使得盧布相比近3個月前入侵烏克蘭前還要高出約20%。儘管央行逐步放寬對市場的限制，仍未能扭轉升值趨勢。由於俄羅斯大部分收入均來自外匯，這或會為俄羅斯帶來財政預算問題。

俄羅斯天然氣工業股份公司的許多外國客戶，正在遵從普京的要求，開設外幣和盧布賬戶以轉移資金進行轉換。隨著愈來愈多的天然氣買家開設這類賬戶，將會增加對美元和歐元的壓力。根據莫斯科交易所的數據，本周四莫斯科交易所歐元兌盧布的交易量，相比前1天增加了1倍多。

【延伸閱讀】滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJhttps://bit.ly/2zJY7DJhttps://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文