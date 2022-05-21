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【VR眼鏡】Apple VR眼鏡即將發表　傾向獨立運作不帶基站

科技 14:30 2022/05/21

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蘋果VR眼鏡是否真的可於今年內向市場展示呢?(蘋果圖片)

Apple(蘋果)虛擬實景(VR)眼鏡的消息不斷，但都未有證實，最新消息是，新聞網站The Information 最近又發表一份關於這宗消息的新報告，提到Apple的VR眼鏡將會是一款獨立運作的設備。

【蘋果爭議】AirPods Pro突發出巨響致少年失聰　蘋果遭起訴

現時市場上的VR眼鏡有兩種方向，一種是要連接電腦設備或手機，另一種則是獨立運作，而Apple方面，是否會推出產品仍有多方傳聞，早前亦有消息指該公司的開發團隊是傾向眼鏡要連接基站。不過，The Information報導就指，雖然蘋果的AR / VR部門主管Mike Rockwell喜歡連接基站的版本，但蘋果高層仍選擇了獨立運作的產品。

【先試後買】三星推Galaxy先試後買服務　免費試用Z Fold3、Z Flip3等旗艦手機

報道亦指出，Apple 前設計總監Jony Ive雖然已離職，但仍充當該項目的顧問，他一直傾向讓眼鏡連接可穿戴電池，另外，當VR眼鏡發展經年，現時有產品已整合十多個攝影鏡頭，要由單一個芯片來處理所有功能會有困難，這都是令產品設計師及工程師頭痛的問題。日前有消息傳出，蘋果已向其董事會展示了新款眼鏡，所以產品可能即將公開亮相。並會於今年稍後公佈，最快會於2023年上架。

責任編輯：彭振濠

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