【智能家居】郭明錤：全新HomePod揚聲器最快年底上市 硬件設計或未必有太多創新

蘋果分析師郭明錤透露，蘋果將在今年第4季或下年首季，發表全新型號的HomePod揚聲器，但在硬件設計上可能不會有太大的創新。郭明錤指出，「智能揚聲器無疑是家庭生態系統的基本要素之一，但我認為蘋果仍在研究如何在這個市場上取得成功。」

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另一著名蘋果消息爆料者、《彭博社》的記者Mark Gurman此前曾表示，蘋果正在考慮推出一款全新版本的HomePod，其尺寸將介乎於初代HomePod‌與HomePod mini‌之間，這可能就是郭明錤所指的產品。

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這款揚聲器可能會取代現已停產的HomePod‌，售價上它會比‌HomePod mini‌昂貴，但比起HomePod‌便宜。 Gurman還認為蘋果正在開發配備屏幕及網絡攝影機的揚聲器，以與Google Nest Hub與Amazon Echo Show等裝置競爭，但這些預計不會在可見將來推出。

此外，Apple 正在探索一種通過機械臂連接到HomePod的iPad設備，以便網絡攝影機可以跟隨用戶在房間內四處走動，並且正在測試與HomePod相結合的Apple TV版本。

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責任編輯：嚴浩文