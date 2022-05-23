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【富途企業號】富途鄔必偉：互聯網造就「散戶機構化」　公共關係與投資者關係界線已趨模糊

Hot Talk 10:00 2022/05/23

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富途控股高級合夥人、 金融及企業服務總裁鄔必偉指，互聯網造就「散戶機構化」，企業公共關係與投資者關係界線已趨模糊。

互聯網時代讓機構投資者與散戶所接收的資訊差距收窄，造就「散戶機構化」現象，加上新一代投資者慣於網上獲取資訊，因應有關變化，富途數年前推出「企業號」平台，讓上市公司於富途牛牛上開設官方賬號，分享財報及各種企業資訊。

富途控股高級合夥人、 金融及企業服務總裁鄔必偉指，80後與90後已成投資群體主力，可說是「互聯網的原住民」，不喜歡也不習慣傳統獲取資訊的方式，且較著重溝通互動。然而，散戶獲取上市企業資訊的渠道仍非常分散，加上愈來愈多公司希望透過線上方式與投資者交流，「企業號」便是針對以上需求推出。

「企業號」本港上市公司用家逾兩成屬房產家居行業

富途早前一項調查發現，港股市場相當一部分個人投資者表現不似散戶，調查能力、認知和經驗都不遜機構投資者。鄔必偉直言，互聯網時代前，機構投資者接收資訊方面的確較零售投資者擁有優勢，前者也因此較後者有更深洞見，但互聯網時代後這種資訊差別已幾乎消失。同時，個別零售投資者因本身從事新經濟行業，故他們對有關上市公司的行業認識，甚至較機構投資者來得深。

「散戶機構化」下，他承認對B2C（企業對個人）的企業而言，企業公共關係（PR）與投資者關係(IR)兩者界線已非常模糊。「投資者不光買賣公司的股票，也買賣他們的產品。」他解釋，「企業號」定位也因此集PR與IR平台兩者於一身。

除集中發佈企業資訊外，「企業號」也是一個企業與個人或機構投資者交流的平台，企業路演、新品發佈會及業績會等也可在該平台發佈。「企業號」目前已有逾800間企業進駐，包括科企如小米 （01810） 、騰訊 （00700） 等。行業分佈上，進駐「企業號」的在港上市公司主要為房產家居及生物醫藥行業，佔比分別為21%和16%。

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記者：余倩敏

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